1. FC Union Berlin - FC Bayern München 1:1: FCB patzt - und behauptet die Tabellenführung

Der FC Bayern München hat am 11. Spieltag der Bundesliga zwar gepatzt, die Tabellenführung aber fürs Erste trotzdem verteidigt - am Sonntag könnte Bayer Leverkusen aber mit einem Sieg gegen die TSG Hoffenheim vorbeiziehen. Bei Union Berlin kam die Mannschaft von Trainer Hansi Flick nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.

Mit seinem 13. Saisontor egalisierte Robert Lewandowski (67.) das frühe 1:0 von Grischa Prömel (4.). Zum fünften Mal in Folge ist der FC Bayern in der Bundesliga in Rückstand geraten, zum sechsten Mal in Folge hat der FC Bayer mindestens ein Gegentor kassiert.

"Wir haben in der einen oder anderen Situation nicht ganz so gut ausgesehen", sagt Kapitän Manuel Neuer. "Es hat sich ein bisschen abgezeichnet, dass wir das erste Tor kassieren. Wir haben zu viele Kontersituationen zugelassen. Da müssen wir aufpassen in den nächsten Spielen. Wir müssen versuchen, in Zukunft mehr Zu-Null-Spiele zu haben."

Sorgen gibt es um Leon Goretzka, der in der 76. angeschlagen ausgewechselt werden musste. "Er hat beim Sprint hinten ein bisschen was gespürt", sagte Flick und kündigte eine Untersuchung nach der Rückkehr nach München an.

Union Berlin gegen FC Bayern: Die Analyse

Flick rotierte nach dem 2:0-Sieg in der Champions League gegen Lokomotive Moskau auf sechs Positionen und beorderte die nominellen Stammspieler Alaba, Pavard, Gnabry, Coman und Lewandowski sowie Talent Musiala in die Startelf. Trotz der Fast-Bestbesetzung fand der FC Bayern aber nicht ins Spiel: Bei eigenem Ballbesitz fehlte die Präzision, bei gegnerischem die Abstimmung.

Union, ohne den verletzten Kruse, nutzte das sofort aus, spielte vor allem in der Anfangsphase äußerst zielstrebig nach vorne und erarbeitete sich früh gute Chancen. Awoniyi lief dank stümperhaftem Defensivverhalten des FC Bayern zweimal unbedrängt auf Neuer zu, vergab aber jeweils knapp (1. und 22.). Dazwischen köpfelte Prömel eine Trimmel-Ecke zum 1:0 ins Tor (4.).

Erst ab Mitte der ersten Halbzeit kam der FC Bayern etwas besser ins Spiel, fand mehr Sicherheit im Passspiel und setzte bei Ballverlust energischer nach. In gute Torchancen münzte die Mannschaft dies aber nicht um. Ein zu zentral angetragener Distanzschuss von Gnabry war bis zur Pause der einzige Schuss aufs Tor.

Union ließ sich nicht an den eigenen Strafraum drängen, sondern suchte auch weiterhin immer wieder den Weg nach vorne. Als sich Mittelfeldspieler Ingvartsen verletzte, brachte Union-Trainer Fischer mit Teuchert sogar einen weiteren Stürmer (36.). Der individuelle Qualitätsunterschied zwischen den beiden Mannschaften war in der ersten Halbzeit kaum erkennbar.

Nach dem Seitenwechsel wurde der FC Bayern zwar zwingender und die Strafraumszenen häuften sich - gefährlicher blieb aber weiterhin Union: Awoniyi verpasste erneut zweimal knapp (56. und 62.). Daraufhin reagierte Flick und brachte für Sane den bis dahin solide spielenden Musiala. Für den entscheidenden Geistesblitz sorgte aber einmal mehr Coman, der Lewandowskis 1:1 stark vorbereitete (67.).

Zehn Minuten später musste Flick gezwungenermaßen wechseln: Für den angeschlagenen Goretzka kam Tolisso. Der FC Bayern erarbeitete sich in der Schlussphase noch einige Chancen, die beste vergab Sane in der 89. per Kopf. Mit einer grandiosen Parade rettete Union-Keeper Luthe seiner Mannschaft das Remis.

FC Bayern München mit Remis bei Union Berlin: Einzelkritiken und Noten der FCB-Spieler © getty 1/15 Der FC Bayern hat seine Spitzenposition in der Bundesliga mit dem 1:1 gegen Union Berlin zwar behauptet, spielerisch über weite Strecken aber nicht überzeugt. Drei Verteidiger waren von der Rolle, aber auch so manche Offensivkraft blieb blass. Die Noten. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Verhinderte in der ersten Minute den Blitz-Rückstand im Eins-gegen-Eins mit Union-Stürmer Taiwo Awoniyi. Beim Gegentor kurz darauf machtlos. In Durchgang zwei immer zur Stelle, wenn es brenzlig wurde. Ein typischer Neuer eben. Note: 2,5. © getty 3/15 BENJAMIN PAVARD: Mit wenig Antrieb und Durchschlagskraft auf der rechten Seite, obwohl unter der Woche gegen Moskau noch geschont. Immerhin gegen den Ball ordentlich. Note: 4. © getty 4/15 JEROME BOATENG: Hatte mit Awoniyi einen äußerst unangenehmen Gegenspieler, der ihm immer wieder das Leben erschwerte. Gewann nur 28 Prozent seiner Zweikämpfe und produzierte mit 18 Ballverlusten die meisten aufseiten des FCB. Note: 4. © getty 5/15 DAVID ALABA: Versuchte es mal mit einem Distanzschuss (33.), ansonsten aber ausgiebig mit Defensivaufgaben beschäftigt. Sah dabei, wie zuletzt schon häufiger, eher schlecht als gut aus. Note: 4. © getty 6/15 ALPHONSO DAVIES: Völlig von der Rolle. Ebnete Union mit einem Fehler in der Vorwärtsbewegung fast das frühe 2:0 (22.), holte sich für ein taktisches Foul Gelb ab (30.) und fiel auch sonst mit vielen misslungenen Aktionen auf. Note: 4,5. © getty 7/15 LEON GORETZKA (bis 76.): An der Seite von Musiala vornehmlich mit Defensivaufgaben beschäftigt. Tat sich oft schwer, die Löcher im Zentrum zu stopfen. Gewann immerhin 88 Prozent seiner Zweikämpfe. Später angeschlagen ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 8/15 JAMAL MUSIALA (bis 63.): Mit seinen sicheren Pässen noch der Beste aufseiten der Münchner in Durchgang eins, wenn auch nicht ganz so agil wie zuletzt. Nach dem Seitenwechsel mit weniger Akzenten. Wich nach einer guten Stunde für Sane. Note: 3. © getty 9/15 SERGE GNABRY: Leistete sich zu Beginn mehrere technische Fehler, die gute Chancen des FCB im Keim verpuffen ließen. Auch nach dem Seitenwechsel nicht auf der Höhe. Auffällig unauffällig, der Nationalspieler. Note: 4. © getty 10/15 THOMAS MÜLLER: Gegen Leipzig noch Doppeltorschütze, diesmal wie Gnabry kaum ins Offensivspiel eingebunden und nahezu unsichtbar. Note: 4. © getty 11/15 KINGSLEY COMAN: War in Hälfte eins kaum zu sehen, drehte nach Wiederanpfiff aber auf und bereitete den Ausgleich durch Lewandowski mit einer starken Einzelaktion über die linke Offensivseite vor (67.) - seine bereits achte in dieser Saison. Note: 2,5. © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Erlebte einen unglücklichen ersten Durchgang, als er allein vor Union-Keeper Andreas Luthe im Boden hängenblieb und hinfiel. Nach dem Seitenwechsel lief es für den Polen dafür umso besser. Lewy erzielte den Ausgleich zum 1:1. Note: 3. © getty 13/15 LEROY SANE (ab 63.): Ersetzte Musiala und orientierte sich auf die rechte Offensivseite, wo er einige gute Aktionen hatte. In der 89. Minute mit der Großchance zum 2:1 für den FCB, Luthe parierte seinen Kopfball aber mit einem Klassereflex. Note: 3. © getty 14/15 CORENTIN TOLISSO (ab 76.): Kam für den angeschlagenen Goretzka. Spielte seinen Stiefel gegen die zu jenem Zeitpunkt müden Berliner souverän herunter. Keine Bewertung. © getty 15/15 ERIC-MAXIM CHOUPO MOTING (ab 87.): Wirkte in den Schlussminuten anstelle von Gnabry mit. Keine Bewertung.

Union: Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz - Griesbeck (71. Ryerson), Prömel - Becker, Ingvartsen (36. Teuchert), Bülter (71. Endo) - Awoniyi (90.+1 Gentner).

FC Bayern: Neuer - Pavard, Jerome Boateng, Alaba, Davies - Goretzka (76. Tolisso), Musiala (63. Leroy Sane) - Thomas Müller - Gnabry (87. Choupo-Moting), Lewandowski, Coman.

Die Daten des Spiels 1. FC Union Berlin gegen FC Bayern München

Tor: 1:0 Prömel (4.), 1:1 Lewandowski (67.)

Der FC Bayern kassierte sein 17. Gegentor dieser Bundesligasaison. Mehr waren es in den ersten elf Spielen zuletzt 1981/82 (20). Damals verpassten die Münchner am Saisonende die Titelverteidigung.

Der FC Bayern erzielte sein 35. Saisontor. In den ersten elf Spielen einer Bundesligasaison gelangen nur Dortmund 1963/64 (36) und dem FC Bayern selbst 1976/77 (38) mehr.

Das 0:1 war das frühestes Bundesliagagegentor des FC Bayern seit Oktober 2019. Damals traf Augsburgs Richter in der 1. Minute.

Gleichzeitig war das 0:1 das fünfte Kopfballgegentor dieser Saison. Damit kassierte der FC Bayern bereits jetzt so viele Gegentore per Kopf wie in der gesamten Vorsaison.

Davies stellte mit einer Geschwindigkeit von 35,94 km/h einen neuen Rekord dieser Bundesligasaison auf.

Der Star des Spiels: Grischa Prömel (Union Berlin)

Traf mit einem überlegten Kopfball zum frühen 1:0 und war als Sechser fortan der Stabilisator im Union-Mittelfeld. Führte mit die meisten Zweikämpfe seiner Mannschaft und gewann die Mehrzahl davon.

Der Flop des Spiels: Alphonso Davies (FC Bayern)

Bei seinem Bundesliga-Comeback enttäuschte Davies defensiv wie offensiv. Mit einem Fehler ermöglichte er Awoniyi dessen gute Chance zum 2:0 (22.), für ein taktisches Foul holte er sich früh Gelb ab (30.). Gefährliche Vorstöße zeigte er kaum. Immerhin stellte er mit einem Sprint mit 35,94 km/h einen neuen Geschwindigkeitsrekord in dieser Saison auf.

Der Schiedsrichter: Bastian Dankert

Guter Auftritt von Dankert. Zurecht verwehrte er Lewandowski nach einem Stolperer einen Elfmeter (24.), zurecht zeigte er Davies, Gnabry und Knoche schon in der ersten Halbzeit Gelbe Karten.