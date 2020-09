FC Bayern München, News und Gerüchte: Andrej Kramaric reagiert auf Matthäus-Vorschlag

Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim hat auf die Transfer-Empfehlung von Lothar Matthäus an den FC Bayern München reagiert. Sportdirektor Hasan Salihamidzic nannte Kriterien für die Verpflichtung von Nachwuchsspielern. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern: Andrej Kramaric reagiert auf Matthäus-Vorschlag

Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim hat auf die Transfer-Empfehlung von Lothar Matthäus an den FC Bayern München reagiert.

In seiner Sky-Kolumne hatte Matthäus geschrieben, dass der 29-jährige Stürmer "mit Sicherheit das Potenzial für Bayern München hat". Für Matthäus wäre er "nicht nur ein idealer Backup für Robert Lewandowski, sondern auch für Thomas Müller. Ein Charakter-Profi mit viel Qualität."

Auf einen Instagram-Post mit dem Matthäus-Zitat reagierte Kramaric mit einem Like.

Kramaric hatte beim 4:1-Sieg seiner TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern am Sonntag zwei Tore erzielt (die Highlights im Video). Aktuell führt er mit fünf Treffern die Torschützenliste der Bundesliga an. Sein Vertrag im Kraichgau läuft noch bis 2022.

FC Bayern: Salihamidzic erklärt die Nachwuchs-Philosophie

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat Kriterien für die Verpflichtung von Nachwuchsspielern genannt. "Für den FC Bayern stehen bei der Auswahl von Talenten drei Faktoren im Mittelpunkt: fußballerische Qualität, Mentalität, Titelhunger", sagte er der Sport Bild.

Den Einwand, dass sich junge Talente beim FC Bayern nicht durchsetzen könnten, hält Salihamidzic für "konstruiert". In den vergangenen Jahren erarbeiteten sich mit Kingsley Coman (kam mit 19), Joshua Kimmich (mit 20) und Alphonso Davies (mit 18) drei junge Spieler einen Stammplatz. "Alle drei sind in relativ kurzer oder in sehr kurzer Zeit Stammspieler geworden. Ich bin zuversichtlich, dass Tanguy Kouassi, der ebenfalls erst 18 Jahre alt ist, auch eine gute Rolle für unser Team spielen kann", sagte Salihamidzic.

Der Defensivallrounder Kouassi war vor der Saison ablösefrei von Paris Saint-Germain zum FC Bayern gewechselt, fehlt aktuell aber verletzt.

FC Bayern offenbar an Thomas Lemar interessiert

Nach Informationen der Sport Bild ist der FC Bayern München am 24-jährigen Mittelfeldspieler Thomas Lemar von Atletico Madrid interessiert. Während der FC Bayern eine Leihe anstrebt, will ihn Atletico wohl lieber verkaufen. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.

FC Bayern, News: Verkaufsverbot für David Alaba

Der Vorstand des FC Bayern München hat nach Informationen der Bild ein Verkaufsverbot für David Alaba (28) beschlossen. Der Österreicher soll mindestens bis zum Ablauf seines aktuell bis 2021 gültigen Vertrags beim deutschen Rekordmeister bleiben. Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

FC Bayern - BVB: Supercup live auf DAZN

Der Supercup zwischen dem FC Bayern und dem BVB ist heute Abend live auf DAZN zu sehen. Erstmals als Experte dabei sein wird Sandro Wagner. Der 32-Jährige begleitet die Partie ab 20 Uhr mit Moderator Alexander Schlüter und Kommentator Jan Platte live aus der Allianz Arena. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

