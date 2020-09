Matthäus: "Kramaric hat das Potenzial für Bayern München"

Lothar Matthäus hat dem deutschen Rekordmeister Bayern München die Verpflichtung von Hoffenheim-Torjäger Andrej Kramaric (seine Tore gegen Bayern im Video) ans Herz gelegt.

Der kroatische Vize-Weltmeister sei ein "Spieler, der in meinen Augen mit Sicherheit das Potenzial für Bayern München hat", schrieb der 59-Jährige in seiner Kolumne "So sehe ich das" auf skysport.de.

Der 29-Jährige (Vertrag bis 2022) hatte beim 4:1-Coup der TSG gegen die Bayern am Sonntag zwei Treffer erzielt und seine Ausbeute nach drei Pflichtspielen auf sieben Tore geschraubt. Für Matthäus wäre Kramaric "nicht nur ein idealer Backup für Robert Lewandowski, sondern auch für Thomas Müller. Ein Charakter-Profi mit viel Qualität."

Der Rekordnationalspieler schätzt, dass für den Angreifer etwa 40 Millionen Euro fällig wären. "Das wäre er mir aber wert an Bayerns Stelle", so Matthäus, "zumal der Klub durch den Verkauf von Thiago und einem möglichen Wechsel von Cuisance nach England Einnahmen hat."

Er rechne bis zur Schließung des Transferfensters am 5. Oktober noch mit dem einen oder anderen Transfer bei den Bayern, erklärte Matthäus.