FC Bayern München, News und Gerüchte: Alexander Nübel offenbar vor Leihe

Alexander Nübel könnte den FC Bayern noch in dieser Transferperiode auf Leihbasis verlassen. Lothar Matthäus spricht sich für einen Transfer von Hoffenheim-Stürmer Andrej Kramaric aus. Außerdem: Bleibt Javi Martinez in München? Hier gibt es News und Gerüchte des Tages rund um den FCB.

FC Bayern: Wechselt Nübel auf Leihbasis?

Wende bei Alexander Nübel: Eigentlich wollte sich der Neuzugang des FC Bayern nach seinem ablösefreien Wechsel nach München nicht direkt verleihen lassen, mittlerweile gilt diese Option aber als möglich. Das berichtet Sport1.

Demnach sei der 23-jährige Torhüter irritiert, nachdem Hansi Flick am vergangenen Spieltag gegen die TSG Hoffenheim überraschenderweise Sven Ulreich (32) statt ihn neben Nummer eins Manuel Neuer (35) in den Kader berufen hatte, und wünsche sich nun eine Erklärung bezüglich des Planes der Verantwortlichen mit ihm. Eine Rolle als Nummer drei sei nicht in seinem Sinn, weshalb eine Blitz-Abschied auf Leihbasis inzwischen ein Thema für den Ex-Schalke-Keeper sei. Mögliche Abnehmer nennt Sport1 jedoch nicht.

"Wir sind mit Alex Nübel sehr, sehr zufrieden, wie er sich bei uns präsentiert", sagte Bayern-Trainer Flick nach der Partie in Sinsheim. Um zu erklären, warum er sich für Ulreich entschieden habe, meinte der Erfolgstrainer: "Er kennt einfach unsere Philosophie." Zudem habe man wegen einer kurzen Vorbereitungszeit "wirklich wenige Trainingseinheiten gehabt".

Nübels nahe Zukunft hängt wohl davon ab, wie es mit Ulreich weitergeht. Der Routinier wollte ursprünglich wechseln, nachdem die Bayern die Nübel-Verpflichtung bekanntgegeben hatten. Nach seiner Absage an Hertha BSC im August wartet er allerdings noch auf ein konkretes Angebot. Nicht auszuschließen, dass er noch ein Jahr bis zu seinem Vertragsende als Neuer-Backup bleibt und Nübel derweil woanders Spielpraxis sammelt. An dem vierfachen Welttorhüter Neuer führt für FCB-Coach Flick ohnehin kein Weg vorbei.

Alexander Nübel im Steckbrief

geboren 30. September 1996 in Paderborn Größe 1,93 m Gewicht 86 kg Position Torwart starker Fuß rechts Stationen TSV Tudorf Jugend, SC Paderborn, FC Schalke 04, FC Bayern München

FC Bayern: Matthäus spricht sich für Kramaric-Transfer aus

Der FC Bayern sucht nach Verstärkungen, um seinen derzeit nur aus 19 Profi-Feldspielern bestehenden Kader zu verbreitern. Geht es nach Ex-FCB-Profi Lothar Matthäus (59), kommt bis zum 5. Oktober noch Andrej Kramaric (29) von der TSG Hoffenheim.

Der kroatische Vize-Weltmeister sei ein "Spieler, der in meinen Augen mit Sicherheit das Potenzial für Bayern München hat", schrieb Matthäus in seiner Kolumne "So sehe ich das" auf skysport.de.

Kramaric (Vertrag bis 2022) hatte beim 4:1-Coup der Hoffenheimer gegen die Bayern am Sonntag zwei Treffer erzielt und seine Ausbeute nach drei Pflichtspielen auf sieben Tore geschraubt. Damit ist er alleiniger Anführer der Torschützenliste. Für Matthäus wäre Kramaric "nicht nur ein idealer Backup für Robert Lewandowski, sondern auch für Thomas Müller. Ein Charakter-Profi mit viel Qualität."

Der Rekordnationalspieler glaubt, dass für den Angreifer etwa 40 Millionen Euro fällig wären. "Das wäre er mir aber wert an Bayerns Stelle", so Matthäus.

FC Bayern: Bleibt Javi Martinez jetzt doch?

Zuletzt rankten sich viele Gerüchte um einen Abschied von Javi Martinez (32) aus München. Der spanische Mittelfeldspieler könnte dem FCB angesichts der stockenden Verhandlungen mit Ex-Klub Athletic Bilbao, aber auch wegen des zu dünnen Bayern-Kaders, nun doch noch erhalten bleiben.

Wie SPOX und Goal aus seinem Umfeld erfahren haben, will er nicht um jeden Preis wechseln und hätte kein Problem damit, seinen bis 2021 laufenden Vertrag an der Isar zu erfüllen. Hier geht es zur kompletten News.

Hansi Flick: Pressekonferenz vor FCB-Duell mit BVB ab 13.30 Uhr

Es geht Schlag auf Schlag für den deutschen Rekordmeister: Am Mittwochabend (ab 20.30 Uhr LIVE auf DAZN) steht der DFL-Supercup gegen Borussia Dortmund an. Einen Tag vor dem Spiel in der Allianz Arena stellt sich Bayern-Trainer Flick den Fragen der Journalisten. Die Pressekonferenz beginnt um 13.30 Uhr. Verfolgen könnt ihr sie gewohnt bei uns im LIVETICKER.

