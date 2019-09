FC Bayern München: Robert Lewandowskis Rekordjagd und das Schreckensszenario Peter Meyer

Mit seinem Doppelpack beim 4:0-Sieg gegen den 1. FC Köln erhöhte Robert Lewandowski sein Trefferkonto in der Bundesliga auf neun. Die Abhängigkeit des FC Bayern München von seinem 31-jährigen Torjäger ist enorm.

Neun Tore in den ersten fünf Bundesligaspielen einer Saison schaffte vor Robert Lewandowski nur einer: Peter Meyer in der Saison 1967/68 für Borussia Mönchengladbach - und das ist ein ganz fatales Omen für den FC Bayern. Lewandowski sollte sofort damit aufhören, so zu sein wie Peter Meyer!

Dessen Geschichte ist nämlich eine tragische, für den FC Bayern ist sie das Schreckensszenario schlechthin. Nach seinen fabelhaften Saisonstart traf Meyer damals weiter und weiter, mit einem Doppelpack am 15. Spieltag erreichte er die Marke von 19 Treffern. Doch dann kam der 9. Januar 1968. Bei einer unverfänglichen Trainingseinheit brach er sich das Schien- und Wadenbein.

Meyer fehlte wegen seiner Verletzung eineinhalb Jahre lang, feierte am 1. Spieltag der Saison 1969/70 sein Comeback, musste nach 45 Minuten unter Schmerzen ausgewechselt werden und beendete seine Profikarriere. Deshalb: Lewandowski sollte sofort damit aufhören, so zu sein wie Peter Meyer! Sollte ihm ein ähnliches Schicksal ereilen, hätte der FC Bayern ein Problem. Für Lewandowski gibt es nämlich keinen Ersatz.

© imago images

Kimmich: "Darauf angewiesen, dass Robert gesund bleibt"

Thomas Müller, Serge Gnabry oder Ivan Perisic könnten zwar theoretisch in der Sturmspitze spielen, aber ob das dem Gesamtwohl zuträglich wäre, ist sehr fraglich. Jann-Fiete Arp ist zwar ein gelernter Mittelstürmer, kam aber vom Hamburger SV, ist erst 19 Jahre alt und erzielte noch nicht einmal halb so viele Profitore wie Lewandowski nur in dieser Bundesligasaison. Joshua Zirkzee hat zwar eine lustige Frisur und ist ebenfalls gelernter Mittelstürmer, ist aber erst 18 und erzielte in seiner Karriere noch kein einziges Profitor.

"Wir schon ein Stück weit darauf angewiesen, dass Robert gesund und fit bleibt", sagte dessen Mitspieler Joshua Kimmich also nach dem 4:0-Sieg gegen den 1. FC Köln im ZDF. Obwohl Lewandowski bisher immun gegen Knochenbrüche und Muskelrisse zu sein scheint und seit seiner Ankunft beim FC Bayern 2014 erst elf Pflichtspiele verpasste: Je öfter er trifft, desto größer ist die Abhängigkeit von ihm und automatisch auch die Angst vor einer Verletzung.

Lewandowski traf in dieser Saison in jedem einzelnen Pflichtspiel und erzielte dabei elf von 22 Saisontoren des FC Bayern. Das sind 50 Prozent! In der Bundesliga machte er in dieser Saison bisher mehr Tore als 13 ganze Vereine. Aktuell trifft er 1,8 Mal im Schnitt. Sollte er genau so weitermachen, stünde er am Saisonende bei 61,2 Bundesligatoren.

Die besten Bundesliga-Torschützen an den ersten fünf Spieltagen: Historischer Lewandowski © getty 1/22 Die polnische Tormaschine des FC Bayern läuft schon zu Saisonbeginn auf Hochtouren. Robert Lewandowski egalisierte eine historische Marke und ist mit einer Gladbach-Legende der beste Stürmer an den ersten 5 BL-Spieltagen aller Zeiten. Das Ranking ... © getty 2/22 Roy Makaay (Saison 2005/06), Lothar Emmerich (1967/68), Thomas Christiansen (2002/03), Rudi Völler (1985/86), Carsten Jancker (2000/01), Patrick Helmes (2008/09), Heiko Herrlich (2000/01), Pierre-Emerick Aubameyang (2015/16): alle 6 TORE. © imago images 3/22 WILLI LIPPENS in der Saison 1970/71 für Rot-Weiss Essen: 6 TORE. © getty 4/22 THOMAS MÜLLER in der Saison 2015/16 für Bayern München: 6 TORE. © imago images 5/22 FRANK MILL in der Saison 1984/85 für Borussia Mönchengladbach: 6 TORE. © getty 6/22 MARTIN MAX in der Saison 2003/04 für Hansa Rostock: 6 TORE. © getty 7/22 ROBERT LEWANDOWSKI in der Saison 2017/18 für Bayern München: 6 TORE. © imago images 8/22 KLAUS SCHEER in der Saison 1971/72 für Schalke 04: 6 TORE. © imago images 9/22 MANFRED RUMMEL in der Saison 1965/66 für den 1. FC Kaiserslautern: 6 TORE. © getty 10/22 WOLFRAM WUTTKE in der Saison 1986/87 für den 1. FC Kaiserslautern: 6 TORE. © imago images 11/22 LOTHAR EMMERICH in der Saison 1965/66 für Borussia Dortmund: 7 TORE. © imago images 12/22 GERT DÖRFEL in der Saison 1963/64 für den Hamburger SV: 7 TORE. © getty 13/22 HALIL ALTINTOP in der Saison 2005/06 für den 1. FC Kaiserslautern: 7 TORE. © getty 14/22 GERD MÜLLER in der Saison 1972/73 für den Bayern München: 7 TORE. © imago images 15/22 JUPP HEYNCKES in der Saison 1973/74 für Borussia Mönchengladbach: 7 TORE. © imago images 16/22 GERD MÜLLER in der Saison 1977/78 für Bayern München: 7 TORE. © imago images 17/22 BENNY WENDT in der Saison 1976/77 für TeBE Berlin: 7 TORE. © getty 18/22 MARIO GOMEZ in der Saison 2011/12 für Bayern München: 8 TORE. © imago images 19/22 GERD MÜLLER in der Saison 1968/69 für Bayern München: 8 TORE. © imago images 20/22 DIETER MÜLLER in der Saison 1977/78 für den 1. FC Köln: 8 TORE. © imago images 21/22 PETER MEYER in der Saison 1967/68 für Borussia Mönchengladbach: 9 TORE. © getty 22/22 Robert Lewandowski in der Saison 2019/20 für Bayern München: 9 TORE.

Lewandowski jagt zwei Rekorde von Gerd Müller

Und damit zu Gerd Müller. Der erfolgreichste aller Bundesligastürmer hatte im Laufe seiner Karriere nach fünf Spielen zwar niemals neun Treffer auf dem Konto, er brach sich aber auch nie das Schien- und Wadenbein. Einmal, in der Saison 1971/72, stand er nach fünf Spielen gar bei nur einem Tor. Am Ende stellte er den bis heute gültigen Rekord von 40 Saisontoren auf. Lewandowski schaffte noch nie mehr als 30 Treffer (2015/16).

Wäre doch was, dieser Rekord? Lewandowski lächelte milde, als ihm diese Frage am Samstag in der Mixed Zone gestellt wurde, und sagte: "Das ist noch zu früh." Ob er dabei an Peter Meyer und seine tragische Geschichte dachte? Dessen Startrekord hätte Lewandowski gegen Köln übrigens nicht nur einstellen, sondern auch brechen können.

Doch statt den Elfmeter beim Stand von 2:0 als nomineller Schütze selbst zu treffen, überließ er diese Aufgabe Neuzugang Philippe Coutinho. "Für ihn war es auch wichtig, das erste Tor zu schießen", erklärte Lewandowski, der bei seinem Klub längst zum Co-Kapitän von Manuel Neuer aufgestiegen ist. Als sogenannter Führungsspieler verkündete er dann auch ganz offiziell: "Jetzt gehört Philippe richtig zum FC Bayern."

Bei Lewandowski wusste man das nicht immer so genau. Während er über die Jahre hinweg traf und traf (bisher 202 Tore in 250 Pflichtspielen), kokettierte er doch stets auch ein bisschen mit einem Wechsel zu Real Madrid. Dafür engagierte er sogar extra den berühmten Berater Pini Zahavi - doch der verlängerte neulich Lewandowskis Vertrag beim FC Bayern vorzeitig um zwei Jahre bis 2023 - 35 wäre er dann. Sollte Lewandowski bis dahin in jeder Saison Torschützenkönig werden, würde er Müller in diesem Ranking überholen.

Robert Lewandowskis Leistungsdaten in der Saison 2019/20