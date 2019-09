FC Bayern - "Sehr beeindruckende Geste": Lewandowski, Coutinho und die Harmonie

Robert Lewandowski hätte einen Dreierpack schnüren können, doch er überließ den Elfmeter beim Spiel gegen den 1. FC Köln (4:0) Neuzugang Philippe Coutinho. Nicht nur wegen dieser Szene scheint es beim FC Bayern München gerade sehr harmonisch zuzugehen.

Nach 59 Minuten wechselte Trainer Niko Kovac Jerome Boateng beim Spiel gegen den 1. FC Köln aus und weil der sich gerade auf der auswechselbankfernen Spielfeldseite befand, stand ihm noch ein langer Marsch bevor. Boateng ging also los, währenddessen foulte Kingsley Ehizibue Philippe Coutinho. Es gab Elfmeter für den FC Bayern und Rot für den Kölner. Boateng nahm es zu Kenntnis, schritt weiter, klatschte auf halbem Weg, hinter dem Tor mit den sich aufwärmenden Alphonso Davies und Thiago ab und schritt weiter.

Just als Boateng vor der Trainerbank ankam, lief Coutinho zum Elfmeter an (und zirka 21 andere Spieler mit ihm in den Strafraum), traf zum 3:0 und erzielte somit sein vermeintlich erstes Tor für den FC Bayern. Kovac aber war das in dem Moment völlig egal: Er umarmte zeitgleich lieber den ausgewechselten Boateng und flüsterte ihm ein paar Worte ins Ohr. Was, das ist nicht überliefert. Aber es wirkte vertraut.

Robert Lewandowski überlässt Philippe Coutinho den Elfmeter

Überliefert ist dagegen, was dem gefoulten Coutinho irgendwann während Boatengs Marsch ins Ohr geflüstert wurde. Vom nominellen Elfmeterschützen Robert Lewandowski bekam er die Freigabe, den Elfmeter selbst zu schießen. Ganz spontan hätte er das entschieden, erzählte Lewandowski danach. Statt nach seinen beiden Treffern zum 1:0 (abgefälschter Schuss) und 2:0 (Kopfball) selbst einen Dreierpack zu erzielen, wollte er Coutinhos "Selbstvertrauen aufbauen". Erstmals in diesem Kalenderjahr durfte jemand anderes als Lewandowski einen Elfmeter für den FC Bayern schießen.

"Es war eine sehr beeindruckende Geste", sagte Coutinho später, nachdem er gleich doppelt Selbstvertrauen aufgebaut hatte. Wegen der reingelaufenen Spieler musste der Elfmeter nämlich wiederholt werden und den zweiten schoss Coutinho sogar noch besser als den ersten. Das sahen dann auch Kovac und Boateng, die mit ihren Zärtlichkeiten zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen hatten.

Die Umarmung zwischen dem einst abwanderungswilligen und meisterfeierunwilligen Boateng und Kovac, der ihn in der vergangenen Saison oft außen vor ließ. Die Geste zwischen Lewandowski und Coutinho, zwei Spielern mit durchaus Star- und Ego-Potenzial. Es waren zwei Szenen, die sinnbildlich stehen für die Harmonie, die offenbar in der Mannschaft herrscht (während in Person von Präsident Uli Hoeneß nach außen hin getobt wird).

FC Bayern München - 1. FC Köln: Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler © getty 1/15 Der FC Bayern München hat am 5. Spieltag mit 4:0 zu Hause gegen den 1. FC Köln gewonnen. Lewandowski egalisierte dabei eine über 50 Jahre alte Rekordmarke. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/15 Manuel Neuer: Es war einiges los vor seinem Tor, wirklich geprüft wurde Neuer aber nicht. Ließ einen Kainz-Freistoß nach vorne abprallen (41.). Note: 3,5. © getty 3/15 Benjamin Pavard: Unterschätzte in der Anfangsviertelstunde eine Kölner Flanke böse. Sonst weitestgehend solide, ohne echte Glanzpunkte zu setzen. Note: 3,5. © getty 4/15 Niklas Süle: Half Boateng immer mal wieder aus, wenn der Hilfe brauchte. Gewann die Mehrzahl seiner direkten Duelle. Gewohnt souveräne Vorstellung. Note: 3. © getty 5/15 Jerome Boateng: Hatte mit Cordobas Geschwindigkeit einige Probleme und stand nicht immer gut zum Ball. Ansonsten solide, blieb ohne größeren Schnitzer. Musste nach 59 Minuten für Martinez Platz machen. Note: 4. © getty 6/15 Lucas Hernandez: Schaltete sich hin und wieder mit nach vorne ein, gefährlich wurde es dann aber nicht. Im Zweikampf dagegen schwer zu besiegen. Note: 3,5. © getty 7/15 Joshua Kimmich: Mit der Vorlage zum 1:0 und 2:0, hatte im ersten Abschnitt aber einige Fehlpässe zu verzeichnen. Scheiterte mit einem tollen Schuss am Pfosten (65.). Note: 2,5. © getty 8/15 Corentin Tolisso: Mit den meisten Ballkontakten und Pässen bei den Hausherren, dazu auch mit den meisten Balleroberungen seines Teams. Dominante Vorstellung auf der Sechs. Note: 2,5. © getty 9/15 Serge Gnabry: Sammelte vier Torschüsse, sein Tempo im Eins-gegen-eins kam jedoch nicht häufig zum Tragen. Gewann auch weniger als ein Drittel seiner Zweikämpfe. Note: 3. © getty 10/15 Ivan Perisic: Mit den meisten Bayern-Abschlüssen und nicht nur deshalb gefährlichster Offensivspieler in Halbzeit eins. Belohnte sich für seine gute Leistung mit dem Tor zum 4:0. Note: 2. © getty 11/15 Philippe Coutinho: Sein Hackentrick machte das 1:0 erst möglich. Scheiterte mit einem Freistoß am Pfosten (14.), holte den Elfmeter heraus, den er selbst zu seinem ersten Bayern-Tor verwandelte. Dazu die Vorlage zum 4:0. Note: 2. © getty 12/15 Robert Lewandowski: Erzielte seine Tore acht und neun - am 5. Spieltag. Das gab's schon seit der Saison 1967/68 nicht mehr. Überließ Coutinho den Elfer zum 3:0. Bekam nach 71 Minuten eine Pause. Note: 2. © getty 13/15 Javi Martinez: Kam in der 59. Minute für Boateng. Wurde kaum gefordert. Note: 3,5. © getty 14/15 Thomas Müller: In Minute 71 für Lewandowski eingewechselt. Trat nicht mehr ernsthaft in Erscheinung. Keine Bewertung. © getty 15/15 Michael Cuisance: Kam nach 71 Minuten zu seinem zweiten Bundesligaeinsatz für den FC Bayern und für Kimmich in die Partie. Etwas Nennenswertes gelang ihm jedoch nicht. Keine Bewertung.

Hasan Salihamidzics Konzept geht gerade sehr gut auf

Einen beträchtlichen Anteil an dieser Harmonie hat Kovac, der den Kader gerade ganz ausgezeichnet moderiert. Seit dem Abschied von Renato Sanches wurde kein Murren mehr vernommen, weil jeder ein bisschen ran darf und die meisten auch ein bisschen jubeln dürfen. Von den 19 Spielern mit ernsthaften Einsatzansprüchen waren in dieser noch jungen Saison alle bis auf sieben an mindestens einem Tor direkt beteiligt. Und alle kamen mindestens zweimal zum Einsatz, viele schon auf unterschiedlichen Positionen.

"Die Idee der Kaderplanung ist, dass wir flexible, vielseitige Spieler haben, die auf mehreren Positionen einsetzbar sind", hatte Sportdirektor Hasan Salihamidzic vor der Saison gesagt. "Das bedeutet für jeden Spieler eine hohe Verantwortung und eine besondere Wertschätzung." Ein Konzept, das gerade sehr gut aufgeht.

Joshua Kimmich spielt bei Bedarf rechts hinten oder im Mittelfeld, Lucas Hernandez und Benjamin Pavard zentral oder Außen in der Viererkette, Serge Gnabry links oder rechts vorne. Ernsthafte Leistungseinbrüche und Ergebniskrisen rief dieses muntere Herumrotiere anders als im Herbst der vergangenen Saison bisher nicht hervor.

Robert Lewandowski spielt immer und trifft immer

Das liegt natürlich auch am Sonderfall Lewandowski, der immer und immer auf der gleichen Position spielt (was womöglich auch an einem fehlenden Ersatzmann liegt) und immer trifft (aktuell in sieben Pflichtspielen in Folge). Mit seinem Doppelpack gegen Köln erhöhte er seine Toranzahl in dieser Bundesligasaison auf neun, mehr schaffte in der Geschichte kein Spieler bis zum 5. Spieltag. Wahrscheinlich stellte er auch noch ein paar mehr Rekorde auf, die noch gar nicht recherchiert wurden.

"Er ist ein unglaublicher Spieler und Mensch", sagte Coutinho, der Lewandowski erst seit gut einem Monat kennt. Als Dank für die Elfmeterschenkung versprach er mit einem Lächeln, das seine ohnehin erstaunlich weißen Zähne noch einen Tick weißer erscheinen ließ: "Ich hoffe, dass ich ihm in Zukunft viele Assists liefern werde."

Die besten Bundesliga-Torschützen an den ersten fünf Spieltagen: Historischer Lewandowski © getty 1/22 Die polnische Tormaschine des FC Bayern läuft schon zu Saisonbeginn auf Hochtouren. Robert Lewandowski egalisierte eine historische Marke und ist mit einer Gladbach-Legende der beste Stürmer an den ersten 5 BL-Spieltagen aller Zeiten. Das Ranking ... © getty 2/22 Roy Makaay (Saison 2005/06), Lothar Emmerich (1967/68), Thomas Christiansen (2002/03), Rudi Völler (1985/86), Carsten Jancker (2000/01), Patrick Helmes (2008/09), Heiko Herrlich (2000/01), Pierre-Emerick Aubameyang (2015/16): alle 6 TORE. © imago images 3/22 WILLI LIPPENS in der Saison 1970/71 für Rot-Weiss Essen: 6 TORE. © getty 4/22 THOMAS MÜLLER in der Saison 2015/16 für Bayern München: 6 TORE. © imago images 5/22 FRANK MILL in der Saison 1984/85 für Borussia Mönchengladbach: 6 TORE. © getty 6/22 MARTIN MAX in der Saison 2003/04 für Hansa Rostock: 6 TORE. © getty 7/22 ROBERT LEWANDOWSKI in der Saison 2017/18 für Bayern München: 6 TORE. © imago images 8/22 KLAUS SCHEER in der Saison 1971/72 für Schalke 04: 6 TORE. © imago images 9/22 MANFRED RUMMEL in der Saison 1965/66 für den 1. FC Kaiserslautern: 6 TORE. © getty 10/22 WOLFRAM WUTTKE in der Saison 1986/87 für den 1. FC Kaiserslautern: 6 TORE. © imago images 11/22 LOTHAR EMMERICH in der Saison 1965/66 für Borussia Dortmund: 7 TORE. © imago images 12/22 GERT DÖRFEL in der Saison 1963/64 für den Hamburger SV: 7 TORE. © getty 13/22 HALIL ALTINTOP in der Saison 2005/06 für den 1. FC Kaiserslautern: 7 TORE. © getty 14/22 GERD MÜLLER in der Saison 1972/73 für den Bayern München: 7 TORE. © imago images 15/22 JUPP HEYNCKES in der Saison 1973/74 für Borussia Mönchengladbach: 7 TORE. © imago images 16/22 GERD MÜLLER in der Saison 1977/78 für Bayern München: 7 TORE. © imago images 17/22 BENNY WENDT in der Saison 1976/77 für TeBE Berlin: 7 TORE. © getty 18/22 MARIO GOMEZ in der Saison 2011/12 für Bayern München: 8 TORE. © imago images 19/22 GERD MÜLLER in der Saison 1968/69 für Bayern München: 8 TORE. © imago images 20/22 DIETER MÜLLER in der Saison 1977/78 für den 1. FC Köln: 8 TORE. © imago images 21/22 PETER MEYER in der Saison 1967/68 für Borussia Mönchengladbach: 9 TORE. © getty 22/22 Robert Lewandowski in der Saison 2019/20 für Bayern München: 9 TORE.

Bundesliga: Torjägerliste am 5. Spieltag

Spieler Verein Tore Robert Lewandowski FC Bayern 9 Paco Alcacer* Borussia Dortmund 5 Timo Werner RB Leipzig 5

*ein Spiel weniger