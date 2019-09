FC Bayern München - 1. FC Köln 4:0: Lewy-Doppelpack und Coutinho-Debüttor! FCB schlägt Köln

Der FC Bayern München hat am 5. Spieltag der Bundesliga zumindest zwischenzeitlich die Tabellenführung übernommen. Gegen den 1. FC Köln gewann die Mannschaft von Trainer Niko Kovac mit 4:0 (1:0).

Kovac änderte seine Startelf im Vergleich zum 3:0-Sieg in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad auf zwei Positionen. Gnabry begann statt Coman, Boateng statt Thiago. Kimmich rückte von rechts hinten wieder ins defensive Mittelfeld - wo er direkt voll da war.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bereits in der 3. Minute bediente Kimmich bei einem schnellen Konter Lewandowski, der das 1:0 erzielte. Es war nur eine von vielen Chancen eines dominanten FC Bayern in der Anfangsphase. In der 14. scheiterte Coutinho mit einem direkten Freistoß am linken Pfosten. Nach 20 Minuten betrug das Eckenverhältnis 6:0.

FC Bayern München - 1. FC Köln: Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler © getty 1/15 Der FC Bayern München hat am 5. Spieltag mit 4:0 zu Hause gegen den 1. FC Köln gewonnen. Lewandowski egalisierte dabei eine über 50 Jahre alte Rekordmarke. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/15 Manuel Neuer: Es war einiges los vor seinem Tor, wirklich geprüft wurde Neuer aber nicht. Ließ einen Kainz-Freistoß nach vorne abprallen (41.). Note: 3,5. © getty 3/15 Benjamin Pavard: Unterschätzte in der Anfangsviertelstunde eine Kölner Flanke böse. Sonst weitestgehend solide, ohne echte Glanzpunkte zu setzen. Note: 3,5. © getty 4/15 Niklas Süle: Half Boateng immer mal wieder aus, wenn der Hilfe brauchte. Gewann die Mehrzahl seiner direkten Duelle. Gewohnt souveräne Vorstellung. Note: 3. © getty 5/15 Jerome Boateng: Hatte mit Cordobas Geschwindigkeit einige Probleme und stand nicht immer gut zum Ball. Ansonsten solide, blieb ohne größeren Schnitzer. Musste nach 59 Minuten für Martinez Platz machen. Note: 4. © getty 6/15 Lucas Hernandez: Schaltete sich hin und wieder mit nach vorne ein, gefährlich wurde es dann aber nicht. Im Zweikampf dagegen schwer zu besiegen. Note: 3,5. © getty 7/15 Joshua Kimmich: Mit der Vorlage zum 1:0 und 2:0, hatte im ersten Abschnitt aber einige Fehlpässe zu verzeichnen. Scheiterte mit einem tollen Schuss am Pfosten (65.). Note: 2,5. © getty 8/15 Corentin Tolisso: Mit den meisten Ballkontakten und Pässen bei den Hausherren, dazu auch mit den meisten Balleroberungen seines Teams. Dominante Vorstellung auf der Sechs. Note: 2,5. © getty 9/15 Serge Gnabry: Sammelte vier Torschüsse, sein Tempo im Eins-gegen-eins kam jedoch nicht häufig zum Tragen. Gewann auch weniger als ein Drittel seiner Zweikämpfe. Note: 3. © getty 10/15 Ivan Perisic: Mit den meisten Bayern-Abschlüssen und nicht nur deshalb gefährlichster Offensivspieler in Halbzeit eins. Belohnte sich für seine gute Leistung mit dem Tor zum 4:0. Note: 2. © getty 11/15 Philippe Coutinho: Sein Hackentrick machte das 1:0 erst möglich. Scheiterte mit einem Freistoß am Pfosten (14.), holte den Elfmeter heraus, den er selbst zu seinem ersten Bayern-Tor verwandelte. Dazu die Vorlage zum 4:0. Note: 2. © getty 12/15 Robert Lewandowski: Erzielte seine Tore acht und neun - am 5. Spieltag. Das gab's schon seit der Saison 1967/68 nicht mehr. Überließ Coutinho den Elfer zum 3:0. Bekam nach 71 Minuten eine Pause. Note: 2. © getty 13/15 Javi Martinez: Kam in der 59. Minute für Boateng. Wurde kaum gefordert. Note: 3,5. © getty 14/15 Thomas Müller: In Minute 71 für Lewandowski eingewechselt. Trat nicht mehr ernsthaft in Erscheinung. Keine Bewertung. © getty 15/15 Michael Cuisance: Kam nach 71 Minuten zu seinem zweiten Bundesligaeinsatz für den FC Bayern und für Kimmich in die Partie. Etwas Nennenswertes gelang ihm jedoch nicht. Keine Bewertung.

Der FC Bayern dominierte das Spiel zwar auch in der Folge, die Dichte an Strafraumszenen nahm aber ab. Köln wurde gleichzeitig immer aktiver und kam vor der Pause zu einigen Halbchancen auf den Ausgleich. Cordoba schloss dreimal ab, verzog aber stets.

Wie in der ersten Halbzeit traf Lewandowski auch in der zweiten Halbzeit nach nicht einmal drei Spielminuten: Eine Kimmich-Ecke köpfelte er zum 2:0 ein (48.). Anschließend brachte Kovac Martinez für Boateng.

Sekunden nach dem Wechsel foulte Ehizibue im Strafraum Coutinho: Elfmeter und Rot. Coutinho schoss selbst - und traf zum ersten Mal für den FC Bayern. Musste das aber zweimal machen, da beim ersten Versuch etliche Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren und Schiedsrichter Ittrich wiederholen ließ.

Kovac wechselte daraufhin Müller und Cuisance für Lewandowski und Kimmich ein. Perisic besorgte mit einem Flachschuss den Endstand.

Die Daten des Spiels FC Bayern München gegen 1. FC Köln

Tore: 1:0 Lewandowski (3.), 2:0 Lewandowski (48.), 3:0 Coutinho (62., Foulelfmeter), 4:0 Perisic (73.)

1:0 Lewandowski (3.), 2:0 Lewandowski (48.), 3:0 Coutinho (62., Foulelfmeter), 4:0 Perisic (73.) Rote Karte: Ehizibue (59., Köln)

Joshua Zirkzee stand erstmals im Profikader des FC Bayern. Der niederländische U19-Nationalspieler verlängerte erst vor zwei Tagen seinen Vertrag in München bis 2023.

Lewandowski traf erstmals für den FC Bayern in sieben Pflichtspielen in Folge und stellte seine persönliche Bestleistung im deutschen Profifußball ein. Beim BVB hatte er 2012/13 ebenfalls in sieben Pflichtspielen in Folge getroffen.

Neun Tore an den ersten fünf Spieltagen einer Bundesligasaison schaffte vor Lewandowski nur Gladbachs Peter Meyer vor 52 Jahren (1967/68).

Seit Saisonbeginn 2017/18 legte kein Spieler für einen anderen so viele Bundesligatore auf wie Kimmich für Lewandowski (zwölf).

Der Star des Spiels: Robert Lewandowski (FC Bayern München)

Mit seinen beiden Treffern zum 1:0 und 2:0 war Lewandowski bei seinem 250. Pflichtspiel für den FC Bayern einmal mehr der Sieggarant. Kurz vor der Pause scheiterte er mit einem spektakulären Lupfer aus spitzem Winkel knapp. In der 72. unter Standing Ovations ausgewechselt.

Der Flop des Spiels: Kingsley Ehizibue (1. FC Köln)

Schwacher Auftritt des Kölner Rechtsverteidigers. Verschuldete den Elfmeter gegen Coutinho und sah dafür die Rote Karte. Seine Pass- (58 Prozent) und Zweikampfquoten (33 Prozent) zählten zu den schlechtesten bei Köln. Zum Zeitpunkt seiner Auswechslung verzeichnete er mit 17 Ballverlusten die meisten seiner Mannschaft.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Patrick Ittrich

Vor allem in der Anfangsphase pfiff Ittrich etwas kleinlich, später ließ er härtere Zweikämpfe durchgehen. Ihm fehlte etwas die Linie, grobe Fehler leistete er sich jedoch keine. Die Elfmeterentscheidung war richtig.