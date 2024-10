BVB, News und Gerüchte: Roger Schmidt wohl noch kein Thema bei Borussia Dortmund - Nuri Sahin muss Training absagen

© getty

BVB, News: Autogrammstunde statt Training! Nuri Sahin muss Einheit absagen

Das eigentlich für Mittwochmittag geplante öffentliche Training musste Borussia Dortmund kurzerhand absagen. Der einfache Grund: Zu wenig Spieler. "Aufgrund der aktuellen Zahl an Spielern, die verletzt oder angeschlagen sind, konnte am Mittwochmittag anders als zunächst geplant kein öffentliches Training auf dem Platz stattfinden", hieß es in einer Mitteilung des BVB.

Normalerweise hätten die Spieler, die beim Pokal-Aus in Wolfsburg am Dienstag nicht oder nur kurz gespielt hatten, für das sogenannte Spielersatztraining zusammenkommen sollen. Durch die angespannte Verletztensituation im Kader wären das jedoch zu wenige Spieler gewesen, um eine sinnvolle Einheit gestalten zu können.

Die BVB-Profis trainierten stattdessen individuell im Trainingsgebäude. Die Fans wurden für das Ausfallen des öffentlichen Trainings indes mit einer ausgiebigen Autogrammstunde der Dortmund-Stars entschädigt.