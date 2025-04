Der FC Bayern München hat im Viertelfinale der Champions League gegen Inter Mailand zuerst ein Heimspiel. Warum das so ist, erklärt SPOX.

Der FC Bayern trifft am Dienstag, den 8. April, um 21 Uhr auf Inter Mailand. Das Hinspiel des Viertelfinals der Champions League wird zuerst in der Allianz Arena in München ausgetragen.

Warum gibt es für die Bayern erst ein Heimspiel? SPOX liefert die Erklärung zum Spielort.