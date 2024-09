BVB, News und Gerüchte: "Der Verein muss vorsichtig sein!" Brisanter Verdacht zu Machtgefälle bei Borussia Dortmund

© getty

BVB, News: Nuri Sahin und Sebastian Kehl kritisieren Dortmunder Leistung scharf

Borussia Dortmund kassiert beim Gastspiel in Stuttgart am Sonntag nicht nur die erste Saisonniederlage, sondern gleichzeitig die höchste Bundesliga-Schlappe seit fast vier Jahren. Trainer Nuri Sahin und Sportdirektor Sebastian Kehl kritisierten die BVB-Stars nach dem auch in der Höhe verdienten 1:5 aufs Schärfste.

"Bei uns war das von der ersten bis zur letzten Minute gar nichts heute", sagte BVB-Trainer Nur Sahin bei DAZN. Der 36-Jährige, der im Sommer Edin Terzic als Cheftrainer in Dortmund beerbte, gab zu, von dem Leistungseinbruch seiner Mannschaft gegenüber den Vorwochen überrascht worden zu sein.

"Das siehst du nicht kommen. Wir hatten das Gefühl, dass wir gut trainiert haben", sagte Sahin. "Die Jungs waren wirklich auch scharf. Fakt ist: Du kannst als Borussia Dortmund nicht so auftreten. Das war eine Nicht-Leistung, das muss man ganz klar sagen."

"Was heute auf dem Platz passiert ist, ist größtenteils nicht zu erklären und darf uns natürlich nicht passieren", sagte Sportdirektor Kehl in der Mixed Zone der Stuttgarter Arena. "Wir haben eine wirklich schlechte erste Halbzeit gespielt, keine Zweikämpfe geführt, jedes direkte Duell verloren. Wir haben uns einfach auch schlecht verhalten in diesen Duellen. So dürfen wir uns nicht präsentieren, das ist nicht das Niveau, auf dem wir spielen wollen."

