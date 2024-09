BVB, News und Gerüchte: "An seiner Stelle wäre ich mit Sicherheit nicht geblieben!" Verwunderung über Dortmund-Boss

© getty

BVB, News: "Es bleibt immer schwarzgelb in meinem Herzen"

Der frühere BVB-Stürmer Julian Schieber hat dem Vereins-TV ein Interview gegeben und sich dabei extrem positiv über seine Zeit bei Borussia Dortmund geäußert. Dass es sportlich gar nicht so toll lief, ist ihm dabei egal: "Es bleibt immer schwarzgelb in meinem Herzen. Es waren zwei wunderschöne Jahre. Es waren intensive Jahre. Viele Menschen sagen, es hat ja nicht so gut geklappt. Aber nein, ich will keinen Tag von diesen zwei Jahren missen."

Als Grund für die besondere Beziehung zum BVB nennt er vor allem das Team, das von 2012 bis 2014 mit ihm zusammenspielte: "Ich hatte das Gefühl, dass ich da anerkannt und akzeptiert wurde. Es war so ein tolles Teamgefühl und Zusammenhalt. Die Truppe war so intakt und so impulsiv."