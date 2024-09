BVB, News und Gerüchte: Ex-Flirt Rayan Cherki verlängert Vertrag bei Olympique Lyon - Dietmar Hamann schwärmt von zwei Spielern

BVB, News: Didi Hamann lobt zwei Spieler von Borussia Dortmund

TV-Experte Didi Hamann hat in seiner Kolumne für Sky lobende Worte für zwei Spieler von Borussia Dortmund übrig gehabt.

"In Jamie Gittens hat der BVB einen Spieler, der in der Bundesliga bereits bewiesen hat, was er für einen Einfluss haben kann, wenn er von der Bank kommt", schrieb der ehemalige Mittelfeldspieler vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart.

Der englische Flügelspieler hatte zuvor in der Champions League gegen den FC Brügge seinen bereits zweiten Doppelpack in dieser Saison nach Einwechslung erzielt. Dass der BVB zum Auftakt der Königsklasse zu Null gespielt habe, sei zudem "wichtig und gibt Selbstvertrauen, vor allem wenn die vorherigen Spiele etwas holprig waren", ergänzte er.

Auch schwärmte Hamann von Neuzugang Serhou Guirassy. Der Stürmer könne "ein Gamechanger für Dortmund werden. Er verändert das Spiel dadurch, dass er immer anspielbar ist. Für die schnellen Spieler wie Karim Adeyemi, Donyell Malen und Gittens schafft er immer wieder Räume. Wenn man sich den Spielfluss gegen den 1. FC Heidenheim anguckt, bemerkt man einen großen Unterschied zu den vorherigen Partien. Deswegen glaube ich, dass Guirassy der Spieler ist, der den BVB noch mal auf ein anderes Level hebt."

Dennoch sollte der BVB vor dem VfB gewarnt sein, mahnte Hamann: "Der VfB hat das Spiel gegen Real Madrid sehr gut gemacht, Ermedin Demirovic sprach von einem Spiel auf Augenhöhe. Da hat er Recht, aber das waren in der Vergangenheit andere auch - die haben ebenfalls verloren. Sie dürfen nicht denken, dass sie besser sind, als sie es tatsächlich sind. Die Stuttgarter sind eine sehr gute Mannschaft, aber auch Union Berlin ist Madrid erst in der letzten Minute unterlegen - danach konnten sie 13 Bundesliga-Partien nicht gewinnen. Das wird den Stuttgartern nicht passieren."