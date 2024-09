BVB, News und Gerüchte: Youssoufa Moukoko feiert sensationelles Startelfdebüt bei OGC Nizza - Rückendeckung für Emre Can

© getty

BVB, News: Youssoufa Moukoko überzeugt in Frankreich

Der an OGC Nizza ausgeliehene BVB-Youngster Youssoufa Moukoko stand am Freitagabend das erste Mal in der Startelf und konnte dabei sofort einen Top-Einsatz abliefern.

Beim 8:0-Heimsieg über AS Saint-Étienne steuerte Moukoko drei Torbeteiligungen bei. Der 19-Jährige traf per Kopf zum 4:0, legte dann das 5:0 von Evann Guessand auf. Der Linksaußen revanchierte sich innerhalb von Minuten und gab eine Vorlage zum Treffer zum 6:0, der zugleich den Halbzeitstand markierte. In der 62. Minute war Schluss für den starken Dortmunder. Er wurde durch Sofiane Diop ersetzt, welcher ebenfalls noch einen Treffer sammelte.