BVB, News und Gerüchte: "Es ist eine große Bürde!" Karim Adeyemi spricht über Fluch bei Borussia Dortmund

© getty

BVB, News: Karim Adeyemi berichtet von "Fluch" bei Borussia Dortmund

Karim Adeyemi war am Freitagabend mit zwei Toren und einer Vorlage der entscheidende Mann für Borussia Dortmund beim 4:2-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim. Gegenüber dem vereinseigenen TV-Sender sprach der 22-Jährige über seinen Doppelpack.

"Ich denke, man sollte sich davon nicht blenden lassen. Um ehrlich zu sein, ist dies das erste gute Spiel für Dortmund in dieser Saison, in dem ich sagen kann, dass ich etwas erreicht habe - und das ist nicht genug für mich", sagte Adeyemi und fuhrt fort: "Ich weiß, wie es ist, nach einem guten Spiel wieder ein schlechtes zu haben. Deshalb versuche ich, nicht wieder so einen kleinen Abstieg zu haben, sondern mich weiter zu steigern, immer gute Spiele zu machen. Wenn ich nach zehn Spielen fast jedes Spiel so gespielt habe, dann kann man mich loben, aber nach einem Spiel ist es schwierig für mich."

Für Adeyemi sind es schon jetzt mehr Bundesligatore für den BVB in einer Hinrunde, als in den beiden vorherigen. Dazu sagte er: "Ich glaube, es ist eine große Bürde. Ich habe so einen kleinen Fluch hier, seit ich in Dortmund bin - leider. Das sind meine ersten beiden Tore in der Hinrunde für Dortmund. So richtig glänzen konnte ich für Dortmund immer nur in der zweiten Saisonhälfte. Und das will ich ändern, habe ich gesagt. Ich muss weiter hart arbeiten und die nächsten Spiele genauso angehen."

Angesprochen auf das Selbstvertrauen, das Adeyemi zuvor mit fünf Toren in zwei Länderspielen für die deutsche U21 getankt hatte, sagte er: "Am Ende geht es für mich immer um Selbstvertrauen und darum, dass der Kopf ausgeschaltet ist. Das war gestern der Fall. Die U21 hat definitiv einen großen Teil dazu beigetragen."