BVB, News und Gerüchte: Nächster Tiefschlag für Borussia Dortmund - Preisschild bei Verkaufskandidat

Borussia Dortmund, News: Der BVB ist die Tormaschine der Euro 2024

Mit den letzten zwei Achtelfinalspielen am Dienstag knackte die Europameisterschaft genau die 100 Tore in 44 Spielen. In der Vereins-Rangliste ganz vorne: Die Stars von Borussia Dortmund! Sechs Treffer gehen auf das Konto des BVB. Diese erzielten Niclas Füllkrug (2, Deutschland), Donyell Malen (2, Niederlande), Marcel Sabitzer (1, Österreich) und Emre Can (1, Deutschland). Auf Rang zwei kommen geteilt Ligarivale FC Bayern München und Champions-League-Finalgegner Real Madrid mit jeweils fünf Treffern.

BVB und FCB tragen auch die Bundesliga nach vorne: Mit 21 Treffern von Spielen aus Deutschland liegt die heimische Liga im Ranking ganz vorne! Die italienische Serie A steht nur bei 14 Toren - die englische Premier League bei 13. Von Dortmunds EM-Stars sind nur Sabitzers Österreicher schon ausgeschieden. Neben den genannten Torschützen sind auch Gregor Kobel (Schweiz), Nico Schlotterbeck (Deutschland) und Salih Özcan (Türkei) im Viertelfinale dabei.