BVB, News und Gerüchte - Niklas Süle auf Streichliste von Borussia Dortmund: Kaum Interessenten und keine Ambitionen?

BVB, News: Ole Pohlmann wechselt nach Portugal

Borussia Dortmund hat am gestrigen Dienstagabend den Abgang von Mittelfeldspieler Ole Pohlmann verkündet. Der 23-Jährige, der im vergangenen Sommer aus der Jugend zu den BVB-Profis gestoßen war, wechselt mit sofortiger Wirkung zum portugiesischen Erstligisten Rio Ave FC.

Sein Vertrag bei den Schwarzgelben wäre noch bis zum 30. Juni 2025 gelaufen, über die genaue Ablösesumme machten die beiden Klubs allerdings keine Angaben.

Bei den Profis spielte Pohlmann in der abgelaufenen Saison lediglich eine untergeordnete Rolle. So kam er in der Bundesliga lediglich zu zwei Kureinsätzen. Abgesehen davon wurde er hauptsächlich in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga eingesetzt.