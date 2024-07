BVB, News und Gerüchte: Nächster Spitzenklub wohl scharf auf Mats Hummels, EM-Star könnte Karim Adeyemi ersetzen

© getty

BVB, Gerücht: EM-Star als Ersatz für Karim Adeyemi gehandelt

Der BVB wird in der Gazzetta di Parma wieder mit dem rumänischen Nationalspieler Dennis Man in Verbindung gebracht. Der Flügelstürmer, der bereits im April als Neuzugang im Gespräch war, könnte Karim Adeyemi ersetzen. Dieser soll wiederum nicht nur ein Verkaufskandidat beim Champions-League-Finalisten sein, sondern auch Begehrlichkeiten bei Juventus wecken.

Man steht bei Parma Calcio noch bis 2025 unter Vertrag und strebt angeblich einen Wechsel an, weil die Gialloblu ihm seine Gehaltsforderungen nicht erfüllen wollen. Als Ablöse für den Angreifer wird eine Summe zwischen 15 und 18 Millionen Euro genannt. Parma überwies für ihn Anfang 2021 elf Millionen Euro an Steaua Bukarest.

Man ist im Angriff flexibel einsetzbar. Er brachte es in der letzten Saison auf 13 Tore und 7 Vorlagen in 35 Spielen. Er ist Teil des rumänischen Kaders bei für die Europameisterschaft in Deutschland. Bislang lief er für den Achtelfinalisten in allen drei Partien auf und lieferte beim 3:0-Auftaktsieg gegen die Ukraine zwei Assists.