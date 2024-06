Transferhammer perfekt? Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart hat sich wohl für den BVB entschieden

Der VfB Stuttgart wird von dieser Entscheidung offenbar nicht überrascht. Für Guirassy plane man einen Eins-zu-Eins-Ersatz. Ein Kandidat auf die Nachfolge soll Ermedin Demirovic vom FC Augsburg sein, heißt es. Niclas Füllkrug, um den es kurzzeitig Gerüchte gab, ist aber wohl kein Thema.

Ein netter Nebeneffekt: Guirassy hätte beim BVB etwa eine Woche länger frei. Während der VfB Stuttgart am 4. Juli in die Sommervorbereitung startet, geht es bei den Dortmundern erst am 10. Juli los.