BVB, News und Gerüchte: Rapport bei den Bossen! Borussia Dortmund hält Krisensitzung mit Niklas Süle ab

BVB, News: Babis Drakas wechselt in die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund hat Babis Drakas verpflichtet. Der 21-Jährige spielte zuletzt für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Beim BVB, wo er für die U23 in der 3. Liga vorgesehen ist, unterschrieb Drakas einen Vertrag bis 2026.

Drakas ist Außenbahnspieler, kam in der abgelaufenen Saison auf vier Tore sowie zehn Vorlagen und stieg mit den Schwaben in die 3. Liga auf. "Babis war ein wesentlicher Bestandteil der Stuttgarter U23 im Aufstiegsjahr. Er ist ein sehr schneller Spieler und wir erhoffen uns von ihm, dass er seine Mitspieler im letzten Drittel bestmöglich in Szene setzt und sich auch selbst das ein oder andere Mal in die Torschützenliste eintragen kann", sagte Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der Dortmunder U23.

"Nach zwei Jahren in der Regionalliga bin ich nun bereit, den nächsten Schritt zu gehen und in der 3. Liga zu spielen. Der BVB ist ein großartiger Verein und ich freue mich sehr, mein neues Team schon bald kennenzulernen", sagte Drakas.