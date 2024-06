BVB, News und Gerüchte: Mats Hummels fordert für Verlängerung bei Borussia Dortmund angeblich die Ablösung von Edin Terzic

© getty

BVB, Gerücht: Mats Hummels fordert für Verlängerung bei Borussia Dortmund Abgang von Edin Terzic

Mats Hummels macht eine mögliche Verlängerung seines Vertrags beim BVB von der Zukunft von Cheftrainer Edin Terzic abhängig. Das berichtet Sky.

Demnach könne sich Hummels einen Verbleib beim Champions-League-Finalisten über den Sommer hinaus vorstellen, allerdings nur, sollte sich Borussia Dortmund von Cheftrainer Edin Terzic trennen. Diese Bedingung habe Hummels der sportlichen Leistung des BVB auch bereits so mitgeteilt.

Das Verhältnis zwischen dem 35-Jährigen und Terzic gilt als belastet. Deutlich wurde dies unter anderem Ende Mai, als Hummels die taktische Marschroute des Coaches in einem Interview mit der Sport Bild offen kritisierte. Den Aufschwung der Dortmunder in der Rückserie machte er dabei klar an den im Winter neu geholten Assistenztrainern fest. "Das liegt auch an den Co-Trainern Nuri Sahin und Sven Bender, die dann kamen", sagte Hummels.

Dass Dortmunds Führungsetage Hummels' Forderung nachkommt ist allerdings unwahrscheinlich. Terzic, der noch bis 2025 an den Klub gebunden ist, soll auch in der kommenden Saison Trainer bleiben. Ein Selbstläufer sei eine Verlängerung darüber hinaus trotz des Einzugs in das Finale der Königsklasse nicht. Über eine weitere Zusammenarbeit soll laut Sky erst Richtung Ende der Hinserie 2024/25 gesprochen werden.

Zuletzt gab es allerdings auch einen Medienbericht, der besagte, Terzic liebäugele von sich aus mit einem Abschied. Demnach gebe es namhafte Interessenten aus England und der 41 Jahre alte Übungsleiter habe nach besagtem Endspiel gegen Real Madrid (0:2) eine emotionale Ansprache gehalten, die für einige durchaus nach Abschied geklungen haben soll.

Sollte Mats Hummels nicht bei der Borussia bleiben, gilt ein Wechsel ins benachbarte Ausland als wahrscheinlich. Die AC Milan und die AS Rom aus der Serie A sollen interessiert sein.