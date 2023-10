BVB - Borussia Dortmund soll Milan-Stürmer Francesco Camarda beobachten: Da staunt selbst Moukoko

Borussia Dortmund soll ein Auge auf Francesco Camarda aus der U19 der AC Mailand geworfen haben. Einst löste ein Tweet den Hype rund um den erst 15-jährigen Stürmer aus, der bei Milan wahnsinnige Torquoten erreichte und zahlreiche Rekorde pulverisierte.

"Ich hätte nie mit einem solchen Tamtam gerechnet", sagte Francesco Pagani. "Ich war von Anfang an von ihm beeindruckt. Als ich mehr Informationen bekam, habe ich diesen Tweet abgesetzt, der dann von diversen Zeitungen aufgegriffen wurde." 15 Monate, nachdem der heute 38-jährige Scout des italienischen Verbandes FIGC über Francesco Camarda schrieb, blickte er bei Calciomercato auf den 4. Oktober 2021 zurück: "Ich habe den Spieler sicher nicht entdeckt, aber dazu beigetragen, ihn ein wenig bekannt zu machen." Das ist reichlich untertrieben. Dank Pagani war Camarda plötzlich in aller Munde, weltweit griffen Medien seinen Tweet auf und schrieben über ein Kind im Trikot der AC Mailand, das offenbar Zahlen auflegte, bei denen selbst Borussia Dortmunds Youssoufa Moukoko ins Staunen geraten müsste. Camarda, so lauteten die Informationen von Pagani, wenig später für viereinhalb Jahre als Chefscout beim heutigen italienischen Viertligisten Varesina Calcio angestellt, soll 483 Tore erzielt haben - in 87 Spielen. Pagani schlüsselte die Statistiken wie folgt auf: In der Saison 2017/18 traf Camarda, der zum Zeitpunkt des Tweets 13 Jahre alt war, 247-mal in 40 Spielen. Ein Jahr später waren es 172 Treffer in 31 Spielen, 2019/20 dann beinahe schon kümmerliche 64 Buden in 16 Spielen.

© getty BVB-Transferziel Francesco Camarda: Hype hält bis heute an Ergo: 5,5 Tore pro Spiel. Einschränkend muss erwähnt werden, das einige Partien im Modus Sieben-gegen-Sieben ausgetragen wurden. Dennoch brach wenig überraschend unmittelbar ein Hype aus, der sich auch heute noch, Camarda ist mittlerweile 15 Jahre alt, hält. "In seinem Umfeld sagten viele Leute, dass er bereits ein überragender Spieler war, als er mit sieben, acht Jahren zur AC Mailand kam", sagte Pagani. Der gebürtige Sizilianer Camarda war exakt sieben Jahre alt, als er sich nach einer Saison bei G.S.D. Afforese im Norden Mailands der Akademie der Rossoneri anschloss. Für Aufsehen sorgte er sofort. So erzählt man sich die Geschichte von einem U9-Turnier in Wien, als Milan 2018 im Finale auf den FC Bayern traf. Camarda musste wegen einer Blessur am Knöchel früh das Feld verlassen. Eine Viertelstunde vor Abpfiff lagen die Italiener mit zwei Toren zurück, als der Stürmer plötzlich wieder auf den Platz drängte. Der Trainer schickte ihn tatsächlich noch einmal hinein - und Camarda drehte das Spiel mit einem Doppelpack und einer Vorlage. Bereits früh spielte er gegen deutlich ältere Kontrahenten. 2021 wurde er mit 13 zur U15 hochgezogen, schoss 22 Tore in 24 Partien und traf per Kopf im Endspiel um die Meisterschaft gegen Florenz zum Sieg. Nach der Saison wurde Camarda zum besten U15-Spieler des Jahres gewählt.

© getty BVB beobachtet offenbar Milan-Stürmer Francesco Camarda Ein Jahr später war er Teil der Mailänder U16, wo er mit 27 Treffern Torschützenkönig wurde. Doch bereits im Dezember 2022 gab der Angreifer mit 14 (!) Jahren in einem Freundschaftsspiel sein inoffizielles Debüt in der U19, der sogenannten Primavera. Und klar: Camarda traf direkt doppelt. Vier Monate später nahm ihn Adidas unter Vertrag, wie er seinen bereits 95.000 Followern auf Instagram mitteilte - wo er übrigens auch dem BVB folgt, als wohlgemerkt einzigem Verein neben Milan. Das passt insofern ins Bild, da Camarda und Dortmund in diesen Tagen Teil eines Transfergerüchts waren. Die Bild und auch englische Medien hatten berichtet, dass der BVB seine Scouts auf das Talent angesetzt habe, aber bislang noch keinen offiziellen Vorstoß wagte. Auch Manchester City soll Interesse zeigen.

© X BVB-Stürmer Moukoko von Francesco Camarda überholt Das Gerücht taucht freilich zu einer passenden Zeit auf, in der Camarda im September innerhalb von zehn Tagen für reichlich Furore sorgte. Zunächst traf der 15-Jährige erstmals in einem Pflichtspiel für die U19, nur um drei Tage später bei seinem Debüt in der Youth League gegen Newcastle United in nur 26 Minuten zwei Tore zu erzielen - inklusive zweier herausgeholter Elfmeter. Eine Woche später setzte er mit einem Hattrick innerhalb von 31 Minuten im U19-Pokal noch einen oben drauf. Damit stellte Camarda zwei bemerkenswerte Rekorde auf: Er wurde nicht nur zum jüngsten Torschützen der zehnjährigen Youth-League-Historie, sondern mit 15 Jahren, sechs Monaten und 16 Tagen auch der jüngste Spieler, der in allen drei U19-Wettbewerben (Liga, Pokal, Youth League) traf. Damit überholte er Moukoko und den Ex-Bayern Ryan Gravenberch. Kein Wunder also, dass nach Angaben von Sky Sports Camardas Profil beim Portal Transfermarkt im September häufiger angeklickt wurde als jenes von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Kein Wunder auch, dass Milan sein Juwel in Watte packt und so gut es geht vor dem Hype schützt. BVB-Interesse an Francesco Camarda? Der Stürmer im Steckbrief Geburtstag: 10. März 2008 Größe: 1,84 Meter Position: Stürmer Vereine: G.S.D. Afforese, AC Mailand Nationalelf: Italien U15 (9 Spiele, 6 Tore), Italien U16 (7 Spiele, 3 Tore), Italien U17 (3 Spiele, 3 Tore)

© getty Francesco Camarda: Vorbild Benzema, Hobby Kickboxen Camardas U19-Trainer Ignazio Abate sagte der Gazzetta dello Sport: "Er ist noch sehr jung, aber viel klüger als sein Alter. Er hat den Kopf auf den Schultern und ist ein harter Arbeiter. Wenn sein Einfluss bei uns noch wichtiger wird, muss er mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben." Und was sagt Camarda selbst? Der äußerte sich bislang nur einmal etwas ausführlicher und sagte beim Portal La Giovane Italia im vergangenen Jahr über seine Verbundenheit zu den Rossoneri: "Ich unterstütze Milan, seit ich im Alter von sechs Jahren zum ersten Mal ins Stadion gegangen bin. Das ist eine Leidenschaft, die mir meine ganze Familie vererbt hat." Zu seinen Idolen zählte Camarda Mittelfeldstratege Kakà, nannte aber auch prominente Stürmer, die ihn inspirierten: "Mein Vorbild ist Benzema, aber der Spieler, an dem ich mich orientieren möchte, ist Ronaldo, Il Fenomeno. Vom Charakter her bewundere ich Zlatan Ibrahimovic: Er hat die Einstellung eines Gewinners." Wie Ibra gehört das Kickboxen zu Camardas Hobbys, unter ein Bild mit dem ehemaligen Milan-Angreifer schrieb er auf Instagram im September 2020: "Endlich."

© imago images BVB-Transferziel Francesco Camarda: Profivertrag ab 16 Am 10. März wird Camarda 16 Jahre alt. An diesem Tag dürfte er seinen ersten Profivertrag über die Maximaldauer von drei Jahren unterschreiben - er soll bei Milan bereits vorbereitet in der Schublade liegen. Manche Beobachter glauben gar, dass Camarda zum Ende der Saison sein Debüt für die Profis in der Serie A feiern wird. Realistischer ist da schon der Plan, den die Rossoneri offenbar verfolgen: Milan möchte eine zweite Mannschaft ins Leben rufen, die ab der kommenden Spielzeit als U23 in der drittklassigen Serie C antritt - mit Camarda als Teil dieses Teams. Gefragt nach seinem Traum hatte Camarda bereits geantwortet: "Mein Debüt bei den Rossoneri in der Serie A." Angesichts seiner Liebe für den Klub und die Stadt, erscheint es abwegig, dass sich der Stürmer bereits mit 16 für ein anderes Angebot entscheidet.