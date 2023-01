485 Tore in 89 Spielen: Francesco Camarda von der AC Mailand legt völlig irre Zahlen auf

Francesco Camarda sorgt in der Jugendabteilung der AC Mailand derzeit für Furore. Der 14-Jährige schießt im Schnitt fünf Tore pro Spiel.

Dass es im Fußball oftmals einer glücklichen Fügung bedarf, um den Sprung vom Nachwuchs- in den Profibereich zu schaffen, das mussten viele Talente, denen der Durchbruch trotz aller Erwartungen nicht gelingen wollte, am eigenen Leib erfahren.

Ein Nachwuchsspieler der AC Mailand allerdings sorgt aktuell für derart viel Furore, dass eine Profikarriere vorgezeichnet zu sein scheint. Francesco Camarda, so der Name des jungen Angreifers, der die italienische Öffentlichkeit derzeit ins Staunen versetzt, soll in den vergangenen Jahren für Milans Nachwuchs sagenhafte 485 Tore in nur 89 Spielen erzielt haben. Dies postete Sciabolata Morbida, ein Scout des italienischen Verbandes FIGC, auf Twitter.

Angesichts seiner Torquote ist es deshalb auch wenig verwunderlich, dass der 14-jährige Camarda auch schon gegen deutlich ältere Jahrgänge antreten durfte. Im Dezember bestritt er ein Testspiel in der Primavera-Mannschaft von Milan, also der U19 - und erzielte gegen immerhin einen Fünftligisten direkt einen Doppelpack.

© getty

Kann Milan-Talent Camarda seine beeindruckende Trefferquote aufrechterhalten?

Bereits in der Saison 2017/18 soll Camarda 247 Tore in 40 Spielen erzielt haben, in der folgenden Spielzeit seien es 172 Tore in 31 Einsätzen und 2019/20 weitere 64 Tore in 16 Spielen gewesen. Insgesamt kommt Camarda somit auf eine beeindruckende Quote von 5,5 Treffern pro Partie.

Zwar macht auch Morbida darauf aufmerksam, dass es im Nachwuchsbereich durchaus üblich sei, dass Jugendspieler mehr Tore als im Seniorenbereich erzielen, und viele der Spiele nicht im 11 gegen 11 ausgetragen worden seien - die Werte Camardas sind dennoch außergewöhnlich.

Parallelen zu Youssoufa Moukoko, der in 119 Spielen für die Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund 190 Tore erzielte, ehe er in die erste Mannschaft des BVB aufgestiegen ist, ziehen sich in Anbetracht der Statistiken fast von alleine.

Doch Morbida warnt davor, den Spieler mit Erwartungen zu überfrachten und verweist auf Bojan Krkic, die Nachwuchshoffnung des FC Barcelona, dem der Durchbruch trotzdem nicht gelungen ist. Dennoch muss auch Morbida zugeben: "Ich weiß nicht, wie viele Jungen in seinem Alter so beeindruckende Zahlen zusammengetragen haben."

Dass er gegen physisch stärkere Spieler bestehen kann, hat Camarda jedenfalls schon bewiesen, nun bleibt abzuwarten, ob er auch seine Trefferquote aufrechterhalten kann. Und wer weiß? Vielleicht wird er in einigen Jahren sagen, dass der Tweet eines Scouts die glückliche Fügung war, die seine Karriere in die entscheidende Richtung lenkte.