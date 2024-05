Unruhe einen Tag vor FA-Cup-Finale! Manchester United trennt sich wohl von Trainer Erik ten Hag

Demnach muss ten Hag nach dem Endspiel seinen Hut nehmen - unabhängig davon, ob United den Titel holt oder nicht.

Als Nachfolger ten Hags im Old Trafford wird unter anderem Thomas Tuchel gehandelt, der den FC Bayern bekanntlich verlässt. Laut Guardian sind bei United aber auch Mauricio Pochettino (gerade bei Chelsea entlassen), Kieran McKenna (Ipswich Town), Graham Potter (vereinslos) und Thomas Frank (Brentford) im Gespräch.

Ten Hag steht bei United eigentlich noch bis 2025 unter Vertrag.

Der 54-jährige Niederländer, der zeitweise auch als möglicher Tuchel-Nachfolger beim FC Bayern galt, hatte die Red Devils 2022 übernommen. Trotz Platz drei in seiner ersten Saison war ten Hag aber häufig umstritten, die abgelaufene Spielzeit beendete United nun lediglich auf Rang acht und schied zudem in der Champions League bereits in der Gruppenphase aus.

Uniteds Pokalfinale gegen City wird nun also wohl ten Hags letztes Spiel auf der Trainerbank der Red Devils. Das Endspiel steigt am Samstag um 16 Uhr im Londoner Wembley-Stadion.