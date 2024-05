FC Bayern München genauso oft wie Heidenheim vertreten: Die zehn besten Transfers der Bundesliga-Saison

© getty

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Kam im Sommer für 15 Millionen Euro vom FC Arsenal

Statistiken Bundesliga: 32 Spiele, drei Tore, null Assists

Auf dem Papier wirken Xhakas Statistiken nicht wirklich so, als ob er großen Anteil auf Leverkusens unfassbare Saison hatte. Doch dieser Anschein täuscht gewaltig!

Der Schweizer ist das Puzzleteil, welches Bayer in den vergangenen Jahren offensichtlich gefehlt hat, um endlich den Schritt in die Spitze zu gehen. Xhaka war zugleich Lenker, Denker und Führungsspieler. Spielte er mal nicht von Beginn an, war sein Fehlen sofort bemerkbar.

Der Schweizer hat genügend Argumente auf seiner Seite, um den inoffiziellen Titel des besten Transfers der Saison abzustauben - und das sogar in allen Topligen Europas.

In Victor Boniface, Jonas Hofmann, Josip Stanisic oder Nathan Tella hätten durchaus weitere Bayer-Stars eine Berechtigung, in dieser Liste aufzutauchen. Doch auch der Rest hat in den Transferperioden nicht geschlafen.