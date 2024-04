"Er ist ein Krieger": Wie aus Granit Xhaka Bayer Leverkusens General wurde

© getty

Granit Xhaka bei Bayer 04 Leverkusen: Neues Kapitel in seiner Karriere

Aber der Wechsel von London nach Leverkusen war auch insofern eine Umstellung, als dass Xhaka nun eine uneingeschränkte Führungsrolle übernehmen sollte. Das Leverkusener Team besteht keineswegs nur aus Jungspunden, aber Xhaka bringt eine Erfahrung in die Mannschaft, über welche nur sehr wenig andere verfügen. Bei Arsenal hatte sich Xhaka zeitweilig auch ein Standing im Team erarbeitet und erhielt sogar im September 2019 die Kapitänsbinde, die er jedoch nach ein paar Wochen wieder abgab.

In Leverkusen schlüpfte Xhaka von Beginn an in die Rolle des umsichtigen Anführers und damit gewissermaßen auch in eine Rolle, die einst Xabi Alonso in einem Team eingenommen hätte. Der Leverkusener Cheftrainer scheint von Xhaka auch zu erwarten, dass er dessen verlängerter Arm auf dem Rasen ist. In diesem Kontext hilft es wohl auch dem Schweizer, dass er sich am ausgeglichenen und meist in sich ruhenden Basken orientieren kann. Alonso strahlt nun einmal auf alle im Leverkusener Team ab.

"Er ist ein Kämpfer, ein Krieger. Er hat ein großes Herz, er hat große Führungsqualitäten. Er spielt sehr intensiv, sehr diszipliniert, sehr konzentriert, koordiniert immer die Verbindung zwischen unseren Spielern. So einen Mittelfeldspieler brauchst du in wichtigen Momenten - und Granit ist da", sagte Alonso vor einigen Wochen über Xhaka.

Natürlich ist der 42-Jährige momentan der große Star der Werkself und wenig überraschend auch national wie international in aller Munde. Aber auf dem Rasen ist neben Juwel Wirtz vor allem Xhaka der glänzende Stern dieser Meistermannschaft. Diese Saison hat er auf eine Art und Weise bestritten, dass damit ein neues Kapitel in seiner Karriere begann, inklusive der ersten Klubmeisterschaft außerhalb seines Heimatlandes.