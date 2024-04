"Heimvorteil" für den BVB: Tütet Borussia Dortmund dank Sven Mislintat ersten Transfer ein?

BVB-Trainer Edin Terzic fand auf der Pressekonferenz der Borussia vor dem direkten Duell am Samstag (18.30 Uhr) mit dem VfB lobende Worte für Führich: "Seine Entwicklung überrascht mich gar nicht, ich kenne ihn extrem lange. Wir haben ihn damals zur U16 dazu geholt. Er war beim BVB körperlich noch schwächer unterwegs. Die Fähigkeiten am Ball, die Kreativität, der Mut, die Beschleunigung, das alles war damals aber schon erkennbar. Er ist einen sehr harten Weg gegangen, hat immer wieder gehört, dass es eng werden könnte. Er hat hart gearbeitet, sich mittlerweile in den Fokus der Nationalmannschaft gespielt."

Bis 2028 ist Führich noch bei den Schwaben gebunden, soll dank einer Ausstiegsklausel im Sommer aber für eine Ablösesumme von 24 Millionen Euro gehen können. Neben dem BVB und dem FC Bayern scheinen auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig an ihm interessiert.