BVB, News und Gerüchte - Hans-Joachim Watzke über Matthias Sammer: "Manchmal höre ich ihm nicht zu"

BVB, Gerücht: Jadon Sancho soll an seiner Rückkehr mitwirken

Jadon Sancho soll beim BVB bleiben. Die Sport Bild berichtet, die Verantwortlichen der Dortmunder seien bereits in Kontakt mit dem Management des Angreifers, der aktuell von Manchester United ausgeliehen ist.

Allerdings gibt es große finanziellen Hürden bei einer langfristigen Verpflichtung. So sei der BVB höchstens in der Lage, eine Ablöse in Höhe der bisherigen Rekordsumme von 31 Millionen Euro zu zahlen. So viel legten die Borussen vor zwei Jahren für Sébastien Haller auf dem Tisch. United aber verlange eine deutlich höhere Summe für Sancho, der noch bis 2026 an die Red Devils gebunden ist.

Sancho selbst aber könnte maßgeblich an einem Transfer mitwirken, indem er weiter auf Teile seines üppigen Gehalts verzichtet. Der 24-Jährige soll bei United 18 Millionen Euro pro Jahr einstreichen. Sollte er diese Summe in Dortmund runterschrauben, hätte der Bundesligist mehr Spielraum bei der Ablöse, heißt es.