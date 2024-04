Ein Opfer des Systems: Felix Passlack ist beim VfL Bochum kein Stück weiter als beim BVB

© getty

Felix Passlack in der Dreierkette beim VfL Bochum: Es funktionierte nicht

Dort ließ ihn Letsch wie beabsichtigt zum Saisonstart auch ran, Passlack stand in den ersten sieben Pflichtspielen jeweils in der Startformation. Das Problem: Es funktionierte schlichtweg nicht. Nach sechs Bundesligaspieltagen stand Bochum auf Platz 16 und hatte noch keine Partie gewonnen, aber 19 Gegentore kassiert.

Daran hatte Passlack auch seinen Anteil. Als rechter Schienenspieler misslang ihm die Balance aus Stabilität in der Defensive und Kreativität in der Offensive. Oft machten die Gegner seine Seite als Schwachstelle aus und ließen darüber ihre Angriffe laufen. Passlack zeigte dabei Probleme im Stellungsspiel und kam in den Zweikämpfen häufig zu spät.

Der Anfang vom Ende waren für den 25-Jährigen die beiden Pleiten gegen den FC Bayern und Gladbach. Beim 0:7 in München am 5. Spieltag nahm ihn Letsch nach 36 Minuten beim Stand von 0:3 raus. Eine Woche später gegen die Borussia durfte Passlack neun Minuten länger spielen, ehe er - ebenfalls beim Stand von 0:3 - zur Pause in der Kabine blieb. Vom kicker setzte es für ihn in drei seiner ersten sechs Spielen die Note 6.