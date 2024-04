BVB, News und Gerüchte: Zwischenfall im Abschlusstraining von Borussia Dortmund

© getty

BVB, News: Axel Witsel warnt vor Stimmung bei Borussia Dortmund

Axel Witsel hat seine Mitspieler von Atlético Madrid auf eine hitzige Atmosphäre im Champions-League-Rückspiel bei Borussia Dortmund eingestellt. "In Dortmund ist es ähnlich wie in unserem Stadion. Die Atmosphäre ist heiß, so wie bei uns. Wir wissen, dass es nicht einfach wird", sagte der Belgier, der 2018 bis 2022 für den BVB aufgelaufen war.

Zwei Jahre nach seinem Wechsel nach Spanien kehrt Witsel nun nach Dortmund zurück, in das Rückspiel am Dienstag (21 Uhr) geht Atlético mit einem 2:1-Vorsprung aus dem ersten Duell. Atlético müsse "an unsere Intensität aus dem Hinspiel anknüpfen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Die ersten 15 Minuten werden entscheidend sein", so der 35-Jährige.

Atlético-Trainer Diego Simeone erklärte derweil am Vorabend der Partie, er müsse sein Team nicht besonders motivieren. "Über die Chance, zu den besten vier Mannschaften Europas zu gehören, muss man den Spielern nicht viel sagen. Die Mannschaft ist in einem guten Zustand. Wir sind zusammengewachsen und haben gute Erfahrungen aus der Liga", sagte Simeone.

Atlético hatte am Samstag das Topspiel gegen den Tabellendritten FC Girona 3:1 (2:1) gewonnen. Als Vierter stehen die Chancen auf eine erneute Teilnahme an der Königsklasse gut, zumal Verfolger Athletic Club aus Bilbao beim 1:1 (0:0) gegen den FC Villarreal patzte und nun schon vier Punkte Rückstand hat.