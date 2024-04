BVB, News und Gerüchte: Rückspiel gegen Atlético Madrid? "Stadion wird brodeln"

© getty

BVB, News: Dietmar Hamann baut im Rückspiel gegen Atlético Madrid auf Kulisse

Borussia Dortmund muss in der Champions League am Dienstag ein 1:2 bei Atlético Madrid wettmachen. TV-Experte Dietmar Hamann sieht aber weiterhin Chancen auf das Erreichen des Halbfinales. "Am Ende hätte Dortmund fast noch das 2:2 gemacht, aber das 1:2 ist eine ordentliche Ausgangsposition für das Rückspiel", schrieb Hamann in seiner Sky-Kolumne. Den Spaniern sei in der zweiten Halbzeit "der Sprit ausgegangen."

Gerade die Leistungssteigerung der Dortmunder in der zweiten Halbzeit mache ihm Mut, so Hamann. "Im Rückspiel wird das Dortmunder Stadion brodeln, der BVB hat mit 80.000 Fans im Rücken eine Riesenchance auf den Einzug ins Halbfinale." Die Schwarz-Gelben hätten gezeigt, "dass sie eine richtig gute Mannschaft sind, wenn man sie spielen lässt".

Aufgrund der abgeschafften Auswärtstorregel reicht der Borussia am Dienstagabend (21 Uhr) ein Sieg mit einem Tor Unterschied zur Verlängerung.