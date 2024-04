BVB, News und Gerüchte: Sébastien Haller droht das Saison-Aus, gute Nachrichten von Jadon Sancho

© getty

BVB, Gerücht: Haller droht das Saison-Aus

Dortmunds Stürmer Sébastien Haller droht nach seiner Verletzung, die er sich im Bundesliga-Duell bei Borussia Mönchengladbach zugezogen hat, das Saison-Aus. Das berichtet Sky. Demnach handele es sich bei der Blessur um eine Knöchelverletzung. Genauere Untersuchungen am Montag sollen ergeben, wie lange Haller tatsächlich ausfällt.

Der Stürmer hatte sich schon in der zweiten Minute in einem Zweikampf mit Gladbachs Nico Elvedi verletzt. In 14 Bundesliga-Spielen in dieser Saison ist Haller bislang ohne Tor geblieben.