BVB, News und Gerüchte: Verwirrung um Jeff Chabot - Sommerfahrplan steht

BVB, News: Fahrplan für die Sommerpause steht

Der BVB hat am Freitag den Fahrplan für die Sommerpause bekanntgegeben. Dabei steht eine Asien-Tour auf dem Programm: Vom 19. bis 25. Juli ist der Klub unter anderem in Japan zu Gast und trifft dort in einem Testspiel auf Cerezo Osaka, den aktuellen Klub von Ex-BVB-Star Shinji Kagawa.

Anfang August steht dann ein Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz an (1.-9. August). Hier wird am 6. August gegen den Klub FC Villarreal aus Spanien getestet. Nach der Rückkehr nach Dortmund steht am 10. August die Saisoneröffnung mit einem Test gegen Aston Villa im Signal Iduna Park an.

Insgesamt hat der Klub bereits sechs Testspiele fest in der Saisonvorbereitung angesetzt: