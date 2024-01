Unwürdiges Verhalten, später Konter: Warum Marco Reus beim BVB ein problematisches Politikum bleiben dürfte

© imago images

BVB: Marco Reus dürfte bei Borussia Dortmund ein problematisches Politikum bleiben

Das sieht Reus mittlerweile auch ein, wie er im Interview reumütig zugab. "Ich habe aber mitbekommen, dass meine Reaktion nach meiner Auswechslung beim Spiel in Augsburg anscheinend diesen Eindruck erweckt hat", sagte er, angesprochen auf ein möglicherweise belastetes Verhältnis mit Terzic. "Das ist völliger Bullshit. Natürlich war ich enttäuscht, dass ich vom Feld musste. Und meine Enttäuschung hätte ich nicht so zeigen dürfen, das war nicht gut. In solchen Momenten muss ich meine Emotionen besser im Griff haben."

Wäre dies also erledigt, möchte man meinen. Doch Reus dürfte beim BVB ein problematisches Politikum bleiben. Wie schon im Vorjahr läuft sein Vertrag zum Saisonende aus. Mit jedem Tag, an dem seine Zukunft nicht geklärt ist, besteht potentiell die Möglichkeit, dass es Schlagzeilen um ihn geben wird - erst Recht, wenn er parallel dazu nur auf der Bank sitzen sollte.

Das war im ersten Halbjahr der Saison immerhin nicht allzu häufig der Fall. In 17 seiner 22 Pflichtspiele stand Reus in der Anfangsformation, seine Leistungskurve fiel jedoch mit zunehmender Dauer der Saison ab. Einen Freifahrtschein hat er längst nicht mehr. Vor allem mit Julian Brandt duelliert sich Reus für die Rolle auf der Zehn, auf die auch Giovanni Reyna und Leih-Rückkehrer Jadon Sancho rücken könnten. Sind alle fit, was in Dortmund jedoch nur selten der Fall ist, wird die Luft dünn.