BVB - Borussia Dortmund vor Transfer von Ian Maatsen vom FC Chelsea: Aller guten Dinge sollten vier sein

BVB leiht Ian Maatsen aus: "Wir haben ihn geliebt"

Nachdem er noch während seiner ersten Saison im März 2019 seinen ersten Profivertrag unterschrieben hatte, durfte er im September mit 17 tatsächlich erstmals für die Profis ran. Beim 7:1-Sieg gegen Grimsby Town im Carabao Cup ließ ihn Trainer Frank Lampard für 24 Minuten aufs Feld. In seinem Jugendteam spielte Maatsen regelmäßig, zeitweise führte er die Mannschaft auch als Kapitän an.

Nach etwas mehr als zwei Jahren in London begann für Maatsen schließlich das, was mit jedem nicht exorbitant talentierten Chelsea-Spieler vorgesehen ist: Es geht per Leihe zu einem Verein, der ihm dauerhafte Spielpraxis im Seniorenbereich garantiert. In der drittklassigen League One bei Charlton Athletic musste er den Wohnort nicht wechseln und kam zu 35 Pflichtspieleinsätzen (ein Tor, drei Vorlagen) - meist als rechter Flügelspieler.

"Wir haben ihn geliebt", sagte Andy Myers, der einst ebenfalls als Linksverteidiger für die Blues kickte und Maatsen in Chelseas U21 trainierte. "Sein Enthusiasmus und seine Energie beim Training spiegeln sich auf dem Spielfeld wider. Er sprintet, rennt das Spielfeld hinauf, man sieht seine Ausdauer. Er will immer lernen. Er hat diesen Enthusiasmus, hart zu arbeiten. Das ist das Wichtigste. Wenn man das hat, kommt der Rest von selbst."