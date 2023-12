BVB: Weite Teile der Mannschaft von Borussia Dortmund offenbar gegen Edin Terzic - Marco Reus als Rädelsführer?

BVB: Hans-Joachim Watzke und Sebastian Kehl ohne Stellungnahme zu Edin Terzic

Dieser dementierte dies jedoch gegenüber der Bild, allerdings ohne eigenes Zitat. Auch am Mittwoch wollten Watzke und Sportdirektor Sebastian Kehl auf Nachfrage des SID keine Stellungnahme zur Zukunft von Terzic abgeben.

Laut übereinstimmenden Medienberichten fanden sich Watzke und Kehl am späten Dienstagabend in einer Loge im Stadion ein, um die brisante Lage beim BVB zu besprechen. In naher Zukunft werden sich beide mit dem externen Berater Matthias Sammer und Terzic zur Elefantenrunde treffen, um über die bisherigen Leistungen zu sprechen. Erst dann wird mit einer Entscheidung in Sachen Terzic gerechnet.

"Wie lange ich hier Trainer bin, das entscheide nicht ich", sagte Terzic im Anschluss an das ernüchternde Unentschieden bei Sat.1.