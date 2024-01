"Völliger Bullshit": Marco Reus vom BVB kontert Gerüchte über einen Putschversuch gegen Edin Terzic

BVB-Vertrag läuft aus: Marco Reus spricht über seine Zukunft

Reus, der im Sommer freiwillig die Kapitänsbinde abgegeben hatte, war über weite Strecken der Hinrunde Stammspieler, beim abschließenden Spiel gegen den FSV Mainz 05 saß er nach dem Vorfall von Augsburg aber 90 Minuten auf der Bank. "Über das erste Halbjahr gesehen, bin ich mit meinen Leistungen nicht zufrieden", sagte Reus. "Es gab einige Spiele, in denen ich nicht an mein Limit gekommen bin. Da habe ich Steigerungspotenzial."

Dortmund schlitterte im Dezember immer tiefer in die Krise und blieb in den sechs Pflichtspielen vor der Winterpause sieglos. Aktuell rangiert der BVB in der Bundesliga-Tabelle nur auf Platz fünf, in der Champions League gelang aber der Einzug ins Achtelfinale. "Auf nationaler Ebene war es definitiv zu wenig, das muss man ganz klar sagen", erklärte Reus. "Das Aus im DFB-Pokal tut immer noch weh, weil wir die Chance auf einen Titel verschenkt haben. Und in der Bundesliga hinken wir unseren Ansprüchen hinterher."

Reus' Vertrag beim BVB läuft im Sommer aus, über eine mögliche Verlängerung habe er sich "noch keine Gedanken" gemacht. "Auch mit anderen Klubs spreche ich gerade nicht über meine Zukunft. Borussia Dortmund ist mein Verein und wird mein erster Ansprechpartner sein - wenn es irgendwann an der Zeit ist, das Thema Zukunft anzugehen."

BVB: Die drei Bundesligaspiele von Borussia Dortmund im Januar 2024