BVB, News und Gerüchte: Trotz elf Saisontoren - Bei Borussia Dortmund zeichnet sich ein Abgang ab

BVB, Gerücht: Ajax Amsterdam erhöht Angebot für Julian Rijkhoff

Bei Julian Rijkhoff von Borussia Dortmund sieht aktuell alles nach einem Wechsel in der laufenden Transferperiode aus. Am Wochenende saß der Nachwuchsstürmer 90 Minuten auf der Bank der U19, obwohl er dort schon elf Saisontore (vier davon in der UEFA Youth League) erzielte.

Sein Ex-Klub Ajax Amsterdam will Rijkhoff zurückholen, gab zunächst aber ein zu geringes Angebot ab. Nun hat der niederländische Traditionsklub die Offerte aufgebessert, wie die Zeitung De Telegraaf schreibt.

1,5 Millionen Euro soll Ajax nun geboten haben. Rijkhoff sollte sich in dieser Saison eigentlich bei der zweiten Dortmunder Mannschaft in der 3. Liga durchsetzen, erhielt dort aber keine Einsatzzeit.