BVB, News und Gerüchte: Legende kritisiert "falschen" Umgang mit Jadon Sancho, türkisches Supertalent im Gespräch

BVB, Gerücht: Türkisches Top-Talent im Visier von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund soll einer von vier namhaften Vereinen sein, die ein Auge auf den türkischen U19-Nationalspieler Semih Kilicsoy von Besiktas Istanbul geworfen haben. Das schreibt der Journalist Gökmen Özcan bei X. Neben dem BVB seien der niederländische Rekordmeister Ajax und die beiden Premier-League-Vereine Tottenham Hotspur sowie Aston Villa an dem 18-Jährigen interessiert.

Kilicsoy ist Angriff vielseitig einsetzbar und gilt als eines der größten Talente der Türkei. In dieser Saison kommt er regelmäßig in der Süper Lig zum Einsatz und markierte in zehn Spielen fünf Tore. Kilicsoy spielt sei 2016 für Besiktas und ist noch bis 2028 an den Klub gebunden.