Wer kommt wann zurück? Was fällt bei den Verletzungen auf? Wer profitiert? Fragen und Antworten zur Ausfallserie beim FC Bayern München

© imago images

Zehn Ausfälle beim FC Bayern München: Wie ist der Stand?

Daniel Peretz: Zog sich Anfang Januar im Training eine Innenbandverletzung im rechten Knie zu. Der israelische Keeper hat an diesem Montag eine erste individuelle Einheit auf dem Platz absolviert, er wird Mitte/Ende Februar zurückerwartet.

Dayot Upamecano: Beim 1:0-Sieg gegen Union Berlin erlitt Upamecano ohne gegnerische Einwirkung einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel. Der französische Innenverteidiger fällt voraussichtlich bis Mitte Februar aus.

Min-Jae Kim: Weilt aktuell mit der südkoreanischen Nationalmannschaft beim Asien-Cup. Der Titelfavorit quälte sich unter Trainer Jürgen Klinsmann ins Achtelfinale, wo es am Dienstag um 17 Uhr gegen Saudi-Arabien geht. Das Finale steigt am 10. Februar, spätestens danach kehrt Kim zurück.

Tarek Buchmann: Das 18-jährige Eigengewächs ging als vierter Innenverteidiger in die Saison, ist seitdem aber von einem beispiellosen Verletzungspech verfolgt. Nach dem zweiten Muskelbündelriss im Oberschenkel musste sich Buchmann Anfang November operieren lassen. Kürzlich stieg er wieder ins Lauftraining ein, sein Comeback ist für März anvisiert.

Noussair Mazraoui: War zuletzt doppelt verhindert, sowohl verletzt als auch abgestellt. Mazraoui weilt derzeit mit Marokkos Nationalmannschaft beim Afrika-Cup, kam dort aber noch nicht zum Einsatz. Vergangene Woche kehrte der Rechtsverteidiger ins Mannschaftstraining zurück, ein Einsatz beim Achtelfinale gegen Südafrika am Dienstag um 21 Uhr erscheint möglich. Das Finale steigt am 11. Februar. Mazraoui hatte sich beim Champions-League-Spiel gegen Manchester United Mitte Dezember ohne gegnerische Einwirkung einen Muskelbündelriss in der linken Wade zugezogen.