BVB, News und Gerüchte: Niklas Süle engagiert offenbar Privat-Koch

BVB, Gerücht: Niklas Süle engagiert offenbar eigenen Koch

Die bisherige Saison läuft für BVB-Abwehrspieler Niklas Süle alles andere als nach Plan. Beim Jahresauftakt in Darmstadt zog man ihm Emre Can als Innenverteidiger vor und als er gegen Köln in der Startelf stand, musste Süle bereits zur Pause mit Rückenproblemen ausgewechselt werden.

Nun will die Sport Bild erfahren haben, dass Süle einen eigenen Koch engagiert hat, um mit einer ausgewogeneren Ernährung etwaige Fitness-Probleme zu bekämpfen. Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hatte kürzlich bei Sky90 unmissverständlich klar gemacht, dass man sich von Süle mehr erhoffe.

Im Dezember kam es daher auch zu einem Treffen mit Süle und dessen Berater Volker Struth. Auch dort wurde der Spieler-Seite verdeutlicht, dass mehr von Süle kommen müsse, man mit den Trainingsleistungen und dem körperlichen Zustand des Innenverteidigers nicht zufrieden sei.