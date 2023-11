FC Bayern München: Leroy Sané soll in Sachen Vertragsverlängerung eine klare Tendenz haben

Leroy Sané tendiert angeblich dazu, seinen Vertrag beim FC Bayern München noch einmal zu verlängern. Das berichtet der kicker. Für eine Ausdehnung der Zusammenarbeit spräche vor allem das private Glück des Flügelspielers in München; eine weitere Gehaltserhöhung sei nicht nötig, um ihn vom Verbleib zu überzeugen.

Bereits vor Wochen waren erste Berichte aufgetaucht, nach denen Sané im kommenden Sommer die grundsätzliche Frage für sich beantworten werde, ob er noch einmal ins Ausland geht oder bei den Bayern seinen ohnehin noch bis 2025 laufenden Vertrag verlängert.

Die Tendenz gehe laut kicker nun aber deutlich in Richtung Weitermachen beim FCB. Denn Sané fühle sich mittlerweile mit seiner Familie in München heimisch.

Dem Bericht zufolge strebe Sané eine Verlängerung um weitere vier oder fünf Jahre an, die ihm ein ähnliches Gehalt, wie in seinem aktuellen Vertrag garantiert, sichert. Sané soll beim FCB rund 20 Millionen Euro pro Saison kassieren. Sollte er also noch einmal um fünf Jahre verlängern, wäre er bei Vertragsablauf 33 Jahre alt und um 100 Millionen Euro brutto reicher.

Sané verließ seinen Jugendklub FC Schalke 04 2016 und ging für 52 Millionen Euro Ablöse zu Manchester City. Nach vier Jahren in England kehrte er 2020 zum FC Bayern nach Deutschland zurück. Der Rekordmeister zahlte 49 Millionen Euro für Sané.

Der 27-Jährige glänzt in der laufenden Spielzeit für die Münchner: In zehn Bundesliga-Duellen gelangen ihm acht Tore, dazu lieferte er auch noch vier Vorlagen.

