FC Bayern: Jamal Musiala im Spiel gegen Galatasaray Istanbul verletzt ausgewechselt - Thomas Tuchel befürchtet Faserriss

Dem deutschen Rekordmeister Bayern München bleibt das Verletzungspech treu. Super-Talent Jamal Musiala humpelte im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul noch vor der Halbzeitpause verletzt vom Platz. Für den 20-Jährigen, der Oberschenkelprobleme hatte, kam in der 40. Minute Routinier Thomas Müller.

"Es ist eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel. Im schlimmsten Fall ist es ein Faserriss", sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach dem Spiel bei DAZN. Für das anstehende Bundesligaspiel des FCB gegen Heidenheim am Samstag wird Musiala sicher ausfallen.

Auch die Länderspiele der Nationalmannschaft am 18. November in Berlin gegen die Türkei und drei Tage später in Wien gegen Österreich dürften in Gefahr sein.