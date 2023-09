FC Bayern München vs. VfL Bochum heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im TV und Livestream?

Der fünfte Spieltag der Bundesliga, heute mit: FC Bayern München vs. VfL Bochum. SPOX verrät Euch, wo die Begegnung im TV und Livestream übertragen wird.

Heute um 15.30 Uhr kommt es am fünften Spieltag der Bundesliga zur Begegnung zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Bochum. Auf dem Papier: Der Tabellenzweite trifft auf den 13. Rang, zehn Punkte treffen auf drei Zähler.

Der FCB startete grundsolide in die neue Spielzeit - Balsam für die zuletzt stark strapazierte Fan-Seele. Die Baustelle im Mittelfeld und der durchaus bittere Deadline-Day stimmten einige FCB-Anhänger nicht gerade positiv auf die neue Spielzeit. Doch die Bayern sind bis jetzt ungeschlagen und holten selbst gegen die formstarken Leverkusener einen verdienten Punkt.

In Bochum wartet man immer noch auf den ersten Saisonsieg, ist jedoch gleichzeitig seit drei Partien ungeschlagen. Auf eine Klatsche in Stuttgart folgten drei Remis gegen den BVB (1:1), in Augsburg (2:2) und zuhause gegen Eintracht Frankfurt (1:1). Das Team von Thomas Letsch hat auch dieses Jahr wieder das Ziel, so früh wie möglich den Nicht-Abstieg zu sichern.

© getty

FC Bayern München vs. VfL Bochum heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im TV?

Doch die Frage ist, wer überträgt das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern und Bochum eigentlich im TV? Die Antwort: der Pay-TV-Sender Sky. Dort läuft die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga 2. Im Free-TV hingegen wird es leider keine Übertragung dieses Duells geben.

FC Bayern München vs. VfL Bochum heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im Livestream?

Natürlich bietet der Sportsender Sky die Partie auch im Livestream an. Dort kann man sich zwischen zwei Optionen entscheiden: Entweder man schaut sich den Stream bei SkyGo an oder vertraut auf die Live-Übertragung via WOW. Anpfiff der Begegnung erfolgt heute um 15.30 Uhr.

FC Bayern München vs. VfL Bochum heute live, Übertragung: Die Eckdaten zur Partie

Wettbewerb: Bundesliga, 5. Spieltag

Bundesliga, 5. Spieltag Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Übertragung im TV: Sky Sport Bundesliga 2



Übertragung im Livestream: SkyGo und WOW

und Das Spiel im Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 5. Spieltag