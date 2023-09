FC Bayern München und die Baustelle Mittelfeld: So managt Tuchel das dünn besetzte Herzstück

Über keine Position gab es beim FC Bayern München in den vergangenen Wochen so viele Diskussionen wie über das defensive Mittelfeld. Mittlerweile ist ein vermeintlich gescheitertes Duo gesetzt, während der designierte Herausforderer auf ungewohnter Position überzeugt, ein Innenverteidiger aushelfen muss - und der Wunschspieler überrascht.

Erste Erfahrungen mit der Position des Rechtsverteidigers sammelte Laimer einst schon bei seinem Ex-Klub RB Leipzig, in der österreichischen Nationalmannschaft spielte er zuletzt im rechten Mittelfeld.

Speziell in der ersten Halbzeit schaltete sich der 26-jährige Österreicher regelmäßig ins Offensivspiel ein, verteidigte aber dennoch stabil. "Er hat es richtig gut gemacht", lobte Sportdirektor Christoph Freund anschließend, die beiden kennen sich aus gemeinsamen Salzburger Tagen. "Er gibt der Mannschaft eine Energie und Aggressivität, die sehr guttut. Er ist ein richtiger Fighter."

Zunächst spielte Laimer dort jeweils per Einwechslung: 19 Minuten gegen den FC Augsburg (3:1), dann 45 gegen Borussia Mönchengladbach (2:1). Beim Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen (2:2) am Freitag stand Laimer an Stelle von Noussair Mazraoui als Rechtsverteidiger sogar in der Startelf und lieferte eine überzeugende Leistung.

FC Bayern: Thomas Tuchel findet kreative Lösungen

Dass Laimer aktuell in der Startelf des FC Bayern steht, kommt mit Blick auf die Vorbereitung wenig überraschend. Dass er aber rechts hinten spielt, sehr wohl. Nach seinem ablösefreien Wechsel von Leipzig nach München war Laimer in allen Testspielen im defensiven Mittelfeld gesetzt, bis auf eine Ausnahme stets an Joshua Kimmichs Seite. Leon Goretzka kam nur von der Bank, weshalb trotz Vertrages bis 2026 sogar über einen vorzeitigen Abschied spekuliert wurde. Darauf angesprochen gab Goretzka ein emotionales Treuebekenntnis ab.

Laimer dürfte in Tuchels Vorbereitungs-Gedanken insgeheim nur einen Platzhalter für den vom Trainer sehnlichst erwarteten Neuzugang gegeben haben. Die drei verfügbaren Kandidaten hätten laut Tuchel "ähnliche Qualitäten", weshalb er unbedingt eine "Holding Six" wolle, doch sie kam nicht. Unter kuriosen Umständen scheiterte am Deadline Day eine Verpflichtung von João Palhinha vom FC Fulham - und gleichzeitig auch die eines neuen Rechtsverteidigers.

Josip Stanisic, Ryan Gravenberch und Benjamin Pavard verließen den Klub trotzdem, das Feld lichtete sich. "Wir werden jeden benötigen und in Zukunft vielleicht auch auf ungewöhnlichen Positionen", sagte Tuchel. Tatsächlich liefert der Trainer durchaus kreative Lösungen.

Der in der vergangenen Saison viel gescholtene Goretzka ist im defensiven Mittelfeld neben Kimmich wieder gesetzt, in allen vier bisherigen Bundesligaspielen begannen die beiden. Als Alternativen firmieren Innenverteidiger Matthijs de Ligt, der auf seiner Stammposition aktuell nicht an Min-Jae Kim und Dayot Upamecano vorbeikommt, und Laimer. Er duelliert sich als Aushilfs-Rechstverteidiger aber unterdessen auch mit Noussair Mazraoui.