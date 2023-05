Borussia Dortmund steht vor dem Gewinn der Meisterschaft. Wie verraten Euch, bei welchen Szenarien der BVB am letzten Spieltag Meister wird.

Der Gewinn der achten Meisterschaft in der Vereinsgeschichte ist für Borussia Dortmund zum Greifen nahe. Durch einen 3:0-Sieg beim FC Augsburg zog der BVB am vergangenen Sonntag in der Tabelle am FC Bayern München vorbei und liegt vor dem letzten Spieltag zwei Punkte vor dem FC Bayern, der am Samstag 1:3 gegen RB Leipzig verlor.

Der BVB hat die erste Meisterschaft seit 2012 in den eigenen Händen. Danach war immer der FC Bayern Meister geworden.

© getty Letztmals wurde der BVB 2012 Deutscher Meister.

Bundesliga: Der obere Teil der Tabelle nach 33 Spieltagen

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Borussia Dortmund 33 81:42 39 70 2. FC Bayern München 33 90:37 53 68 3. RB Leipzig 33 60:39 21 63 4. Union Berlin 33 50:38 12 59

BVB, Szenarien: So wird Borussia Dortmund am letzten Spieltag Deutscher Meister

Die Entscheidung über den Deutschen Meister 2023 fällt am Samstag, den 27. Mai. An diesem beginnen alle Partien des 34. Spieltags zeitgleich um 15.30 Uhr.

Der BVB hat Mainz 05 zu Gast, während der FC Bayern beim 1. FC Köln spielt.

Der BVB wird Meister, wenn er...

gegen Mainz 05 gewinnt. Dann ist es völlig egal, ob der FC Bayern in Köln auch gewinnt.

gegen Mainz 05 unentschieden spielt und der FC Bayern in Köln ebenfalls unentschieden spielt oder verliert.

gegen Mainz 05 verliert und der FC Bayern beim 1. FC Köln verliert.

© getty In der Hinrunde gewann der BVB in Mainz mit 2:1.

