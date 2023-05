Kann der BVB beim FC Augsburg heute die Tabellenführung in der Bundesliga übernehmen? Das erfahrt Ihr im Liveticker von SPOX!

Borussia Dortmund hat heute die Chance, sich an die Spitze der Tabelle zu katapultieren - dafür muss gegen den FCA aber ein Sieg her. Wir begleiten das Duell hier im Ticker.

FC Augsburg vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FCA kann heute relativ entspannt in die Partie gehen, er hat in der Praxis nämlich nicht mehr viel mit dem Abstiegskampf zu tun - zu gut ist das Torverhältnis verglichen mit dem drei Punkte hinter den Fuggerstädtern liegenden FC Schalke 04 auf dem Relegationsrang. Für Borussia Dortmund hingegen geht es nach dem gestrigen Patzer des FC Bayern München um den ersten Meistertitel seit der Saison 2011/12 - ein Sieg ist also Pflicht. Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff könnt Ihr hier wieder vorbeischauen, dann melden wir uns mit den Aufstellungen.

Vor Beginn: Wie gewohnt richtet Augsburg auch das heutige Heimspiel in der WWK-Arena aus. Für 17.30 Uhr ist der Anpfiff angesetzt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel am 33. Spieltag zwischen dem FC Augsburg und dem BVB.

© getty Borussia Dortmund mischt kurz vor Saisonende noch im Kampf um den Meistertitel mit.

Bundesliga, FC Augsburg vs. BVB: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Augsburg: Koubek - M. Bauer, Gouweleeuw, Uduokhai - Engels, Dorsch, Rexhbecaj, Pedersen - M. Berisha, Demirovic - Beljo

Koubek - M. Bauer, Gouweleeuw, Uduokhai - Engels, Dorsch, Rexhbecaj, Pedersen - M. Berisha, Demirovic - Beljo Borussia Dortmund: Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Ryerson - Can - Bellingham, Brandt - Malen, Adeyemi - Haller

FC Augsburg vs. BVB: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wenn Ihr die Bundesliga wie heute an einem Sonntag verfolgen möchtet, bleibt Euch in Sachen Bewegtbild nur eine Anlaufstelle, und das ist DAZN. Schon 45 Minuten vor dem Spiel laufen hier die Vorberichte, folgendes Team wird Euch begrüßen:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Michael Ballack

Michael Ballack Reporter: Max Siebald

