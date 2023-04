Zum Abschluss des 27. Bundesligaspieltags kommt es zum Duell zwischen der TSG Hoffenheim und Schalke 04. Wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Bundesligaspiels, liefern wir Euch hier.

Kellerduell in der Bundesliga! Mit der TSG Hoffenheim und Schalke 04 treffen heute zwei Vereine aufeinander, die sich mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt befinden. Gelingt einem der Teams der Befreiungsschlag im Tabellenkeller?

TSG Hoffenheim vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Sonntag, den 09. April, gastiert Schalke 04 am 27. Bundesligaspieltag bei der TSG Hoffenheim. Das Spiel startet um 19.30 Uhr. Als Austragungsort der Partie dient die PreZero-Arena in Sinsheim.

Mit 25 Punkten befindet sich die TSG Hoffenheim aktuell auf dem 15. Tabellenplatz und damit mitten im Abstiegskampf. Die Formkurve des Teams von Trainer Pellegrino Matarazzo zeigt jedoch nach oben, die vergangenen beiden Ligaspiele gewann die TSG. Der Vorsprung auf den heutigen Gegner Schalke 04 beträgt damit vier Punkte.

Im Kampf um den Klassenerhalt nahmen die heutigen Gäste dagegen am vergangenen Spieltag einen Dämpfer hin. In der Rückrunde zeigte sich Schalke 04 bislang äußerst stabil, die letzte Pleite gab es für die Schalker am 17. Spieltag. Gegen Bayer Leverkusen kam das Team von Thomas Reis am vergangenen Wochenende jedoch mit 0:3 unter die Räder. Schlägt Schalke 04 heute gegen die TSG Hoffenheim zurück?

Gleich zweimal trafen die TSG Hoffenheim und Schalke 04 in dieser Saison schon aufeinander. In der Liga gab sich die TSG im Hinspiel keine Blöße und bezwang die Schalker mit 3:0. Noch deutlicher wurde es vier Tage später im DFB-Pokal, wo Schalke 04 bei einer 1:5-Klatsche hoffnungslos unterlegen war.

TSG Hoffenheim vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

TSG Hoffenheim vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN überträgt die Partie zwischen der TSG Hoffenheim und Schalke 04 heute exklusiv im TV und Livestream. Im TV seht Ihr die Vorberichte zum Duell auf DAZN1 ab 19.00 Uhr. Das DAZN-Team besteht am heutigen Tag aus Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Jan Platte und dem Experten Seb Kneißl. Der Anpfiff des Spiels erfolgt um 19.30 Uhr.

Ebenfalls live und in voller Länge zeigt DAZN das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und Schalke 04 im Livestream. Den Livestream des TV-Senders findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser.

DAZN überträgt neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga auch die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Boxen, Handball, Tennis und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt. DAZN bietet Euch dabei die Option zwischen drei Abo-Modellen zu wählen. Alle Informationen dazu findet Ihr hier.

TSG Hoffenheim vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hoffenheim: Baumann - Vogt, Brooks, Akpoguma - Kaderabek, Geiger, Angelino - Kramaric, Stiller - Bebou, Baumgartner

Baumann - Vogt, Brooks, Akpoguma - Kaderabek, Geiger, Angelino - Kramaric, Stiller - Bebou, Baumgartner Schalke 04: Fährmann - Brunner, Yoshida, Jenz, Matriciani - Kral, Krauß - Zalazar - Drexler, Bülter - Mi. Frey

TSG Hoffenheim vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Im Liveticker könnt Ihr die Partie zwischen der TSG Hoffenheim und Schalke 04 heute bei SPOX verfolgen. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine Sekunde der Kellerduells. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

