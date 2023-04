FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0:3: Serie gerissen! Schalke verliert gegen Angstgegner Leverkusen

Die Erfolgsserie von Schalke 04 hat ein Ende gefunden. Die Königsblauen verlieren daheim gegen Bayer Leverkusen 0:3 (0:0) nach acht Rückrundenspielen ohne Niederlage.

Ralf Fährmann beschönigte nichts. "Die hatten mehr Torchancen und haben verdient gewonnen", resümierte der Torwart von Schalke 04 nach dem auch in der Höhe verdienten 0:3 (0:0) gegen Bayer Leverkusen bei Sky. Der Keeper gab auch die Devise für die nächsten Spiele aus: "Mund abputzen, jetzt kommen die entscheidenden Spiele. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Die nächsten Spiele werden wegweisend für den Endspurt sein." Schon am Ostersonntag steht das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim an.

Jeremie Frimpong (50.), Florian Wirtz (61.) und Sardar Azmoun (90.+2) erzielten die Tore für die Gäste, die unter Trainer Xabi Alonso 35 Punkte in 18 Spielen holten. Schalke ging erstmals seit 68 Tagen wieder als Verlierer vom Feld - trotz kämpferisch starker erster Halbzeit.

Nach der Pause setzten sich die spielerische Klasse und das Tempo der Leverkusener durch. "Wir haben von vorne nach hinten alle gut gearbeitet. Zunächst haben wir uns vorne schwer getan, das lief dann aber in der zweiten Halbzeit besser", meinte Wirtz. Die Werkself, die seit fast zehn Jahren in Gelsenkirchen nicht mehr verloren hat, nimmt mit dem sechsten Pflichtspielsieg in Folge wieder die Europacupränge ins Visier.

Bayer machte schließlich kurzen Prozess mit den Königsblauen. Schon frühzeitig verließen viele Schalke-Fans die Arena. Ein medizinischer Notfall führte in der Schlussphase außerdem dazu, dass die Anhänger die Unterstützung einstellten. Der Fan musste reanimiert werden, verstarb allerdings. "Beileid an die Familie. Ich tue mich schwer, jetzt etwas zum Spiel zu sagen", sagte Schalke-Trainer Thomas Reis, "es gibt Wichtigeres als eine Niederlage."

Schalke - Leverkusen: Bayer vergibt noch höheren Sieg

Erstmals musste Reis auf seinen Abwehrstabilisator Moritz Jenz verzichten. Der Österreicher Leo Greiml, der wegen des Folgen eines Kreuzbandrisses und wegen einer Meniskusverletzung große Teile der Saison verpasste hatte, rückte in die Innenverteidigung.

Die erste klare Torchance hatte die Werkself. Amine Adli scheiterte aber am hervorragend reagierenden Fährmann (10.). Auch bei Robert Andrichs Distanzschuss (19.) und Adlis Chance nach Steckpass von Wirtz (27.) zeichnete sich das Schalker Urgestein aus.

Die rechte Leverkusener Außenbahn mit Frimpong und Moussa Diaby konnte ihr Tempo zunächst nicht ausspielen. Schalkes Derbyheld Henning Matriciani hielt mit gutem Stellungsspiel und Zweikampfhärte - mit Unterstützung seiner Kollegen - dagegen.

Dennoch übernahm Bayer zunehmend die Initiative, auch weil sich bei Schalke die Fehlpässe und unsauberen Zweikämpfe häuften. Doch Königsblau verschaffte sich immer wieder Entlastung. Zur Halbzeit standen 5:1 Ecken zu Buche, aber keine echte Torchance.

Direkt nach der Pause bekam Bayer plötzlich überraschende Freiheiten. Erst scheiterte Frimpong noch an Fährmann, dann verwertete er eine Hereingabe von Diaby, der auf die linke Seite ausgewichen war, zum 1:0. Wirtz erhöhte nach Doppelpass mit Adli - erneut schaute die Schalker Abwehr nur staunend zu. Matriciani fälschte einen Schuss von Diaby (80.) mit dem Oberschenkel an die Latte des eigenen Tores ab. Azmoun sorgte dann für den Schlusspunkt.

Schalke 04 - Bayer Leverkusen: Die Stimmen

Thomas Reis (Trainer Schalke 04): "Es ist ein absolut verdienter Sieg für Leverkusen. Wir hatten in ersten Halbzeit ein paar Möglichkeiten, in Führung zu gehen, haben mit Mann und Maus verteidigt. Bayers Qualität war besser, das müssen wir akzeptieren und aufarbeiten. Diese Serie ist jetzt vorbei, Ziel ist es, nächste Woche eine neue zu starten."

Xabi Alonso (Trainer Bayer Leverkusen): "Das Spiel war für uns hart, aber wir haben gut gearbeitet. Die erste Halbzeit war eng, in der zweiten haben wir ein bisschen gewechselt. Das erste Tor war sehr wichtig, um ein bisschen mehr Raum und Selbstvertrauen zu haben. Wir waren zufrieden."

Schalke 04 - Bayer Leverkusen: Die Daten zum Spiel

Schalke: Fährmann - Brunner, Yoshida, Greiml, Matriciani - Krauß (71. Skarke) - Drexler (46. Balanta), Kral - Zalazar (82. Mohr), Frey (61. Terodde), Bülter. - Trainer: Reis

Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong (82. Hudson-Odoi), Andrich, Palacios (66. Demirbay, 82. Sinkgraven), Hincapie (83. Bakker) - Wirtz - Diaby, Adli (66. Azmoun). - Trainer: Alonso

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)

Tore: 0:1 Frimpong (50.), 0:2 Wirtz (61.), 0:3 Azmoun (90.+2)

Zuschauer: 62.271 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Matriciani, Balanta (3) - Palacios (2)