Schalke 04 und Hertha BSC bestreiten am heutigen Abend das Auftaktspiel am 28. Spieltag der Bundesliga. Wo Ihr das Kellerduell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Partie, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Abstiegsgipfel in der Bundesliga! Mit Schalke 04 und Hertha BSC treffen heute die beiden Schlusslichter der Liga aufeinander. Welche Mannschaft sichert sich am Abend wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt?

Schalke 04 vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Schalke 04 empfängt am heutigen Freitag, den 14. April, Hertha BSC zum Duell in der Bundesliga. Die Auftaktbegegnung des 28. Spieltags startet um 20.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Schon am vergangenen Spieltag traf Schalke 04 auf einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Gegen die TSG Hoffenheim verlor das Team von Thomas Reis aufgrund einer schwachen Leistung mit 0:2. Nach einer stabilen Rückrunde war es war Schalke 04 die zweite Niederlage in Folge. Vor allem in der Offensive agierte Schalke 04 zuletzt zu harmlos: Nur einen Treffer erzielten die Schalker in den vergangenen drei Spielen. Mit 21 Punkten nach 27 Spieltagen liegt Schalke 04 damit aktuell auf dem 18. Tabellenplatz der Bundesliga.

Nur einen Zähler vor dem heutigen Gegner liegt Hertha BSC. Im Gegensatz zu Schalke 04 zeigten die Berliner am vergangenen Spieltag jedoch eine couragierte Leistung. Die Mannschaft von Sandro Schwarz musste sich dennoch mit 0:1 RB Leipzig geschlagen geben. Hoffnung auf ein heutiges Erfolgserlebnis dürfte für Hertha BSC ein Blick auf das Hinspiel liefern. Eine umkämpfte Partie gewann die Hertha am 11. Spieltag Dank zweier später Tore mit 2:1. Auch am heutigen Abend erwartet uns in der Veltins-Arena ein enges Duell auf Augenhöhe.

Gewinnt das Team von Sandro Schwarz auch im Rückspiel gegen Schalke 04?

Schalke 04 vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke 04: Fährmann - Brunner, Yoshida, Jenz, Matriciani - Balanta - Kral, Krauß - Drexler, Bülter - Terodde

Fährmann - Brunner, Yoshida, Jenz, Matriciani - Balanta - Kral, Krauß - Drexler, Bülter - Terodde Hertha BSC: Christensen - Uremovic, Kempf, M. Dardai - M. Richter, Cigerci, Plattenhardt - Tousart, K.-P. Boateng - Lukebakio, Ngankam

Schalke 04 vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN überträgt heute die Partie zwischen Schalke 04 und Hertha BSC exklusiv im TV und Livestream. Der TV-Sender zeichnet in dieser Saison nämlich für die Übertragungen sämtlicher Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga verantwortlich.

Auf DAZN 1 starten die Vorberichte zum Bundesligaspiel um 19.45 Uhr. Für DAZN sind am heutigen Abend Moderator Daniel Herzog, Kommentator Uli Hebel, Experte Jonas Hummels sowie Reporter Freddy Harder im Einsatz. Der Anpfiff des Spiels erfolgt um 20.30 Uhr.

DAZN bietet Euch darüber hinaus die Option, das Duell zwischen Schalke 04 und Hertha BSC im Livestream zu verfolgen. Den Livestream des TV-Senders seht Ihr live und in voller Länge mit Eurem Laptop im Browser oder mit der DAZN-App.

Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga zeigt DAZN auch die Champions League, die Primera Division, die Ligue 1, die Serie A, die NBA, die NFL, Tennis, Handball, Boxen, MMA und noch viele weitere Sporthighlights. Ein Abonnement kostet bei DAZN monatlich zwischen 9,99 Euro und 39,99 Euro. DAZN bietet Euch dabei die Möglichkeit, zwischen drei Abo-Varianten zu wählen. Alle Informationen dazu findet Ihr hier.

Schalke 04 vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 28. Spieltag, Bundesliga

28. Spieltag, Bundesliga Duell: Schalke 04 vs. Hertha BSC

Schalke 04 vs. Hertha BSC Datum: 14. April

14. April Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Veltins-Arena, Gelsenkirchen Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Übertragung im Liveticker: SPOX

Schalke 04 vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX begleitet heute für Euch das Duell zwischen Schalke 04 und Hertha BSC in einem ausführlichen Liveticker. SPOX hält Euch über sämtliche Geschehnisse auf dem Rasen auf dem Laufenden. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

