FC Bayern München vs. BVB - Wer wird Deutscher Meister? Das Restprogramm im Vergleich

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund liefern sich das engste Rennen um die Deutsche Meisterschaft seit langer Zeit. Doch wer hat für die letzten fünf Spiele das vermeintlich leichtere Restprogramm? SPOX gibt einen Überblick.

Nachdem der BVB die Tabellenführung nach dem 29. Spieltag mit 60 Punkten vom FCB (59) übernommen hat, trennen die beiden Teams nur einen Zähler. Die Münchner müssen in den fünf verbliebenen Begegnungen in der Bundesliga auf einen Ausrutscher des Erzrivalen hoffen, um am Ende nicht ohne Titel dazustehen. Im Hintergrund brennt der Baum zudem gewaltig. Dortmund kann also nicht nur die zehnjährige Dominanz der Bayern durchbrechen, sondern hat auch beste Chancen, die neunte Meisterschaft der Vereinsgeschichte einzufahren. Das gelang zuletzt in der Saison 2011/12 mit Trainer Jürgen Klopp. Klar ist also: Obwohl beide Vereine auf eine nicht gerade hochklassige Spielzeit zurückblicken können, ist im Saisonfinale Spannung garantiert. Doch wer hat auf dem Papier die besseren Karten? SPOX zeigt das Restprogramm von Dortmund und Bayern.

© getty BVB vs. FC Bayern München: 30. Spieltag (28. bis 30. April) 28. April: VfL Bochum - BVB (20.30 Uhr)

VfL Bochum - BVB (20.30 Uhr) 30. April: FC Bayern München - Hertha BSC (15.30 Uhr) Am Freitagabend muss der BVB im kleinen Revierderby vorlegen und kann mit einem Sieg vorerst auf vier Punkte davonziehen. Durch die deutliche 1:5-Klatsche gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Spieltag hängt Bochum weiter voll im Abstiegskampf fest. Mit zwei Punkten Abstand auf den Relegationsplatz darf sich Bochum eine Niederlage eigentlich nicht leisten, doch Dortmund kommt freilich mit viel Selbstbewusstsein daher. Noch schlechter steht es um die Berliner Hertha, die trotz der Rückkehr von Trainer Pal Dardai eine 2:4-Niederlage gegen Werder Bremen kassierte und die Rote Laterne somit nicht abgeben konnte. Eine größere Favoritenrolle für die Bayern gibt es aktuell in der Bundesliga also gar nicht. Zumal der letzte Sieg der Alten Dame in München unfassbare 46 Jahre zurückliegt. Doch wie war das nochmal mit den angeschlagenen Boxern?

© getty FC Bayern München vs. BVB: 31. Spieltag (5. bis 7. Mai) 6. Mai: Werder Bremen - FC Bayern München (18.30 Uhr)

Werder Bremen - FC Bayern München (18.30 Uhr) 7. Mai: BVB - VfL Wolfsburg (17.30 Uhr) Zum Topspiel am Samstag gastieren die Bayern beim Aufsteiger aus Bremen. Der Vorteil: Für Werder geht nicht mehr viel nach oben, der Klassenerhalt ist so gut wie sicher. Abschenken werden Niclas Füllkrug und Co. die Partie aber mit Sicherheit nicht - allein die einstige Rivalität und das Prestige sind dafür viel zu groß. Etwas schwerer wird es Borussia Dortmund am Tag darauf haben. Der VfL Wolfsburg macht sich noch berechtigte Hoffnungen auf die Qualifikation für den Europapokal. Womöglich geht der ehemalige FCB-Trainer und -Spieler Niko Kovac mit Extra-Motivation in die Partie.

© getty BVB vs. FC Bayern München: 32. Spieltag (12. bis 14. Mai) 13. Mai: FC Bayern München - Schalke 04 (15.30 Uhr)

FC Bayern München - Schalke 04 (15.30 Uhr) 13. Mai: BVB - Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr) Wieder müssen die Bayern gegen ein Kellerkind ran. Für Schalke 04 wird es wohl bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg gehen. Das einstige Spitzenspiel sollte auf dem Papier eine klare Sache werden, doch Königsblau wird drei Spieltage vor Schluss alles reinlegen. Borussia Dortmund darf sich im Topspiel auf das zweite Spiel in Folge im Signal Iduna Park freuen. Im Borussen-Duell sind die Vorzeichen ebenfalls komplett verschieden. Auch für die Fohlen geht es wohl um nichts mehr, Gladbach könnte die Saison bereits abgeschenkt haben. Ein Bonus-Spiel?

© getty FC Bayern München vs. BVB: 33. Spieltag (19. bis 21. Mai) 20. Mai: FC Bayern München - RB Leipzig (18.30 Uhr)

FC Bayern München - RB Leipzig (18.30 Uhr) 21. Mai: FC Augsburg - BVB (17.30 Uhr) Seit der vergangenen Saison findet der 33. Spieltag nicht mehr zeitgleich statt - Bayern und der BVB werden wieder an verschiedenen Tagen spielen. Den Anfang machen die Bayern im Topspiel gegen RB Leipzig und Ex-Dortmund-Coach Marco Rose. Er könnte seinem ehemaligen Team ein nachträgliches Geschenk machen. Für die Sachsen wird es außerdem sehr wahrscheinlich noch um die Qualifikation für die Champions League gehen. Es gibt sicherlich leichtere Gegner zwei Spieltage vor Schluss. Wie zum Beispiel der des BVB. Borussia Dortmund gastiert beim FC Augsburg. Da die Fuggerstädter aber wohl ebenfalls bis zum Schluss gegen den Abstieg spielen werden, wird auch das kein Selbstläufer. Das haben die Bayern in dieser Saison schon zweimal zu spüren bekommen. Das spektakuläre Hinspiel gewann Schwarz-Gelb mit 4:3.

© getty BVB vs. FC Bayern München: 34. Spieltag (27. Mai) 27. Mai: BVB - Mainz 05 (15.30 Uhr)

BVB - Mainz 05 (15.30 Uhr) 27. Mai: 1. FC Köln - FC Bayern München (15.30 Uhr) Beim Saisonfinale darf sich der BVB über sein drittes Heimspiel in den letzten fünf Spielen freuen. Die Meisterschale könnte also in Dortmund überreicht werden. Die Borussia empfängt Mainz 05, das womöglich um die Europapokal-Plätze spielt. Dass die Truppe von Trainer Bo Svensson nicht zu unterschätzen ist, mussten die Bayern am vergangenen Spieltag schmerzhaft feststellen. Der FCB hingegen muss nach Köln. Für den FC, der ebenfalls kurz vor dem Klassenerhalt steht, geht es wohl wiederum nur noch um die Endplatzierung.